В Кабмине раскрыли важные детали законопроекта о янтаре

Фото: МВД Украины

Запрет на вывоз необработанного янтаря за границу будет временным. Подробности законопроекта, который утвердил Кабинет министров, опубликованы на правительственном портале 1 октября.

"Все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих и архаичных согласований, такие как горный отвод, разрешение на снятие плодородного слоя – ликвидированы", – сказано в сообщении.

В Кабмине добавили, что несоблюдение требований рекультивации земли повлечет строгую ответственность: за незаконную добычу полезных ископаемых – уголовную, а за нарушение установленных законодательством обязательных требований по добыче полезных ископаемых – административную.

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"По новым правилам будет введено единое разрешение на разведку с правом добычи на пять лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе. Кроме того, будет снижена ставка рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15%. Более того, 30% рентной платы будут направлять в пользу местных общин", – добавили в правительстве.

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Новости "Сегодня" писали, что Кабмин одобрил соответствующий законопроект 29 сентября, а премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что документ будет внесен в парламент в ближайшее время.

Ранее полицейские Ровенской области пресекли работу преступной группировки. Во время обысков у них изъяли янтарь и оборудование для его обработки.

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