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В Кабмине рассказали, как изменится Украина после пандемии коронавируса

1 мая, 13:00

Кристина Зеленюк , Игорь Тимофеев

Некоторые сферы украинской экономики зажили иначе, не дожидаясь окончания карантина, говорит Пристайко

Пандемия коронавируса и связанного с ней карантина серьезно отразятся на мировой экономике, поэтому Украина должна воспользоваться представившимся шансом.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Видите, наша "Мрия" (самолет Ан-225. – К.З.) стала настолько востребована в мире, что когда я общаюсь с президентом "Антонова", он уже даже не радуется. Самолеты у них еще есть, но не хватает экипажей, чтобы осуществлять все эти полеты", – говорит вице-премьер.

По его словам, украинское программисты наконец-то получили полную свободу действий, могут творить и быть востребованными.

"Даже некоторые наши производители, тем более, ЕС открыл бесплатный доступ к ранее платным стандартам для производства защитных средств от коронавируса. Поэтому массовое производство спирта (для медицинских целей. – К.З.) оказалось чрезвычайно нужным здесь, в Украине, а также в качестве гуманитарной помощи другим нациям", – продолжает чиновник.

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Он заметил, что некоторые сферы украинской экономики зажили иначе, не ожидая этого.

"Однако, некоторые, безусловно, переживают сложные времена. Правительство приняло определенные решения, которые позволяют Украине постепенно восстанавливаться после карантина. Восстановится ли она до такого состояния, как была? Посмотрим", – подытожил Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко рассказал, каким будет мир по окончании карантина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с вице-премьером Вадимом Пристайко: "Мы не видим угроз, что безвиз для Украины будет осложнен".

О том, как власти будут помогать бизнесу в условиях карантина, смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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экономика карантин изменения коронавирус пандемия Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

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