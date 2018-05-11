В Кабмине рассказали, как вырастут зарплаты украинцев

Средняя зарплата в Украине к концу 2018 года может составить 10 тысяч гривен. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, передает пресс-служба правительства.

"Мы рассчитываем, что средняя заработная плата к концу года может составить 10 тысяч гривен", – заявил Саенко.

При этом министр подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты должно соответствовать уровню роста экономики, чтобы это не было нагрузкой для бизнеса, особенно малого.

"Мы достигли роста на 2,5% ВВП прошлого года, и приоритетом номер один в этом году остается рост экономики. Премьер-министр поставил цель – 5-7% роста ВВП – и предложил ряд конкретных инициатив для ее достижения. Над их воплощением мы и работаем ... Рост минимальной заработной платы должен коррелировать с ростом экономики и производительности труда. Здесь важным фактором является, в том числе, внедрение новых технологий и инноваций", – добавил Саенко.

Напомним, по данным Госстата, зарплаты украинцев выросли на 20% - по итогам марта-2018 средняя зарплата в Украине достигла 8 382 гривен.





Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве – здесь получают 13 тыс. гривен в месяц. Второе и третье место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами занимают Донецкая и Днепропетровская область с показателем около 8,5 тыс. гривен.