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В Кабмине решили, какого цвета будут новые акцизные марки

20 февраля, 13:50

Новые акцизные марки появятся на бутылках алкоголя с 1 мая

Кабмин одобрил новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства. Об этом говорится в постановлении правительства № 74 от 12 февраля.

Новые акцизные марки нового образца будут действительны с 1 мая текущего года.

Для ликеро-водочных напитков украинского производства вводится марка зеленого цвета, а для украинской винодельческой продукции – красного.

Импортные ликеро-водочные напитки будут иметь акцизную марку фиолетового цвета, а импортные вина и винодельческая продукция – оранжевого.

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Новые акцизные марки будут содержать двухмерный штрих-код быстрого реагирования (QR-код) и линейный штрих-код.

Кабмин поручил Государственной налоговой службе обеспечить изготовление и продажу новых акцизных марок с 25 апреля, а с 1 мая прекратить продажу марок старого образца.

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А вот старые акцизные марки производители алкогольных напитков должны вернуть до 1 июня государственному полиграфическому комбинату по изготовлению ценных бумаг "Украина", который их уничтожит.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что значительная часть рынка спиртных напитков и сигарет в Украине ушла в тень. Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее объявлял, что запущен проект по выводу из тени рынка табачных и алкогольных изделий, это, по подсчетам министра, до 50% алкоголя и 10% сигарет.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что Кабинет министров в течение двух месяцев примет все необходимые для реформирования спиртовой отрасли подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.

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Источник: УНИАН

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