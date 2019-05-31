В Кабмине сообщили, когда ВВП Украины превысит докризисный уровень

Кубив ответил на вопросы народных депутатов

Степан Кубив (слева) и Владимир Гройсман. Фото: Кабинет министров Украины

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины через полтора года превысит докризисный показатель 2013 года на 0,7%. Об этом 31 мая заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Вы скажете, что медленно? Напоминаю, что Украина, по некоторым оценкам, потеряла 20% ВВП из-за агрессии Российской Федерации и аннексии Крыма. Мы потеряли людей, заводы, промышленные комплексы, залежи газа и угля", – сказал он во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Первый вице-премьер подчеркнул, что падение украинской экономики прекратилось в 2016 году.

"Мы выстояли, мы вывели экономику из крутого пике, экономика прекратила падение в 2016 году и с того времени совокупно выросла на 8,4%", – добавил Кубив.

Напомним, по данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

В конце апреля Национальный банк Украины сохранил прогноз по темпам экономического роста страны – в 2019 году рост ВВП ожидается на уровне 2,5%, в 2020 – 2,9%, а в 2021 – 3,7%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.

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