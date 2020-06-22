В Кабмине создали временный реестр для проверки розничных цен

Во время карантина власти пытаются сдерживать рост цен на продукты питания и медицинские товары

Правительство, которому пока удается сдерживать инфляцию, запустило новый сервис по декларированию цен. Реестр розничных цен и дашборд был запущен на период карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

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Отмечается, что с помощью данного сервиса бизнес сможет подать информацию об изменениях цен на товары при увеличении их на более чем 5%.

"Во время пандемии товары первой необходимости должны быть доступны каждому украинцу. Именно поэтому на период карантина мы запустили новый сервис по декларированию цен. Инспекторы Госпродпотребслужбы через кабинет мониторят процесс без лишней коммуникации с бизнесом. Украинцы следят за изменениями цен через публичный дашборд", – сообщили в Минцифры.

Сервис касается таких товаров: противоэпидемического назначения – антисептики, дезинфекторы, отдельные лекарственные средства, средства индивидуальной защиты; товары существенной социальной значимости – хлеб, молоко, крупа и т.д.

Сервис будет действовать лишь на период карантина, после чего бизнес должен будет вернуться к обычному режиму декларирования.

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Сайт "Сегодня" поинтересовался, насколько массово меняются или будут меняться цены на товары первой необходимости, лекарства, средства индивидуальной защиты и другие товары из кабминовских списков.

Согласно постановлению КМУ №341 от 22 апреля, о планах повысить цену на любой из этих товаров на 5-10% нужно сообщать за три дня до начала применения новой цены, о повышении цены на 10-15% – за две недели, на 15% и более – за месяц.

Подробнее о том, как планируется регулировать цены, смотрите в сюжете "Сегодня":

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