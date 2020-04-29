В Кабмине вновь заговорили о накопительных пенсиях

Введение в Украине обязательных накопительных пенсий постоянно откладывают. При этом в Министерстве социальной политики теперь заявляют, что этот уровень пенсионной системы должен быть построен на уже существующих институтах, в частности, Пенсионном фонде (ПФУ) и Государственной фискальной службе (ГФС). Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

"Модель работы системы должна быть построена на уже существующих государственных (ГФС и ПФУ) и частных институтах, без создания монополистических структур за счет средств государственного бюджета, но с усилением государственного регулирования", - заявили в ведомстве.

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Там также подчеркнули, что безопасность накоплений "должна гарантироваться законодательно установленными механизмами работы системы".

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Напомним, ранее в Верховной Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы – с привлечением к нему Госказначейства Украины.

Как известно, сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда. Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.

Кроме того, ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

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