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В Кабмине заговорили об отмене моратория на экспорт леса из Украины

30 января, 11:25

От ЕС потребуются встречные шаги, подчеркнул министр Милованов

/ Фото: Pixabay

С 1 февраля 2020 года в Украине полноценно должен заработать централизованный учет древесины. При этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов уже заявил о необходимости отменить мораторий на экспорт леса.

"Нужно устранять то, что мешает торговле между Украиной и ЕС. Для ЕС это запрет на экспорт леса из Украины. Для нас это защитные меры ЕС по металлу, которые наносят ущерб нашей экономике", – написал министр на своей странице в Facebook.

Милованов уверен, что такие встречные шаги помогут увеличить объемы взаимной торговли Украины и Европы. Кроме того, министр напомнил, что сотрудничество Украины и ЕС "должно стать взаимовыгодным".

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"Мы всегда будем ценить поддержку ЕС, но в то же время мы не должны стать сырьевым придатком", - уточнил Милованов.

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Напомним,запрет на экспорт леса-кругляка, то есть необработанной древесины в ЕС Украина ввела в 2015 году, чтобы остановить нелегальную вырубку лесов. Кроме того, в 2018 году в Украине также криминализовали контрабанду леса-кругляка и ввели запрет на экспорт топливной древесины.

При этом страна все равно остается крупнейшим поставщиком нелегальной древесины в Европу. А премьер-министр Алексей Гончарук уже отмечал, что защита лесов и эффективное лесопользование – все еще больная тема для украинской экологии и экономики. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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