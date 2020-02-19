В Кабмине заговорили об увольнении главы "Нафтогаза"

Андрей Коболев / Фото: "Нафтогаз Украины"

Кабинет министров в ближайшее время решит вопрос завершения действия контракта с главой "Нафтогаза Украины" Андреем Коболевым. Политическое решение о смене руководства компании Кабмин принял еще в декабре-2019.

"Этот вопрос сейчас актуален. Конечно, в ближайшие недели стоит ожидать решений. Когда они будут приняты – обязательно проинформируем. На этом заседании это решение не рассматривалось", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, этот вопрос не стоял в повестке дня заседания правительства 19 февраля, но репликами по этому поводу члены Кабмина действительно обменялись.

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"Мы знаем (что у Коболева контракт заканчивается в марте. – Ред.)... Поэтому соответственно это актуально, и это обсуждается", – подчеркнул премьер.

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Напомним, Коболев возглавляет "Нафтогаз" с 26 марта 2014 года. Действие его контракта заканчивается в марте 2020 года.

Ранее в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды уточняли, что любые решения касательно состава руководства "Нафтогаза Украины" будут приниматься по результатам оценки деятельности и показателей эффективности работы компаний в соответствии с процедурой.

Кроме того, в феврале 2020 года правительство всерьез взялось за огромные премии топ-менеджеров госкомпаний, в том числе "Нафтогаза". Впрочем, на повестке оказалось и изменение зарплат самих министров. Так, после "зарплатного скандала" президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

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