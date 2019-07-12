В Кабмине заявили о самом низком показателе теневой экономики с 2009 года

Предварительные данные опубликованы в отчете Минэкономразвития

Фото: пресс-центр НБУ

Уровень теневой экономики в 2018 году составил 30% от официального валового внутреннего продукта (ВВП), что на два процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом и является самым низким с 2009 года.

Такие предварительные данные содержатся в отчете "Основные тенденции теневой экономики в Украине", который опубликован Министерством экономического развития и торговли.

"Учитывая, что детенизация экономики рассматривается экспертами одним из мерил эффективности внедряемых реформ и восприятия их обществом, такой результат заслуживает внимания", – говорится в нем.

Как писали новости "Сегодня", ранее первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что уровень теневой экономики в стране является самым низким показателем за последние 11 лет. При этом, по его словам, экономика страны через полтора года превысит докризисный показатель 2013 года на 0,7%.

По данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

В конце апреля Национальный банк Украины сохранил прогноз по темпам экономического роста страны – в 2019 году рост ВВП ожидается на уровне 2,5%, в 2020 – 2,9%, а в 2021 – 3,7%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.





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