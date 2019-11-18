В каких городах Украины не продают алкоголь ночью: карта

Там, где запрет появился недавно, до сих пор протестуют жители и представители бизнеса

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В середине октября Верховный суд отменил решение Киевсовета, которое запрещало продажу алкоголя в магазинах ночью; правда, ситуация не изменилась и купить горячительное после 23:00 пока что по-прежнему нельзя.

Такой запрет действует и во многих других городах Украины. Так, в подавляющем большинстве областных центров купить спиртное ночью нельзя. В Киеве запрет действует с 23:00 до 10:00. Длительный по времени ночной запрет внедрили и в Хмельницком — с 22:00 до 11:00. В других городах запреты чуть покороче, например, в Житомире, Ровно, Луцке, Тернополе, Черкассах, Запорожье, Кропивницком, Полтаве и Чернигове алкоголь нельзя купить в магазинах с 22:00 до 08:00.

В Ужгороде запрет действует с 23:00 до 07:00, во Львове с 22:00 до 10:00, а в Днепре и Сумах с 22:00 до 07:00. Запрет внедрили и на востоке Украины: так, в Краматорске теперь нельзя купить алкоголь с 23:00 до 08:00.

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В тех городах, где запрет появился недавно, до сих пор протестуют жители и представители бизнеса. Например, в Полтаве такое решение приняли только 4 октября этого года, и владельцы магазинов и разных торговых точек продолжают протестовать.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Сухой закон в Украине: в каких городах нельзя купить алкоголь ночью

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