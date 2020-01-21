В каких странах проще всего разбогатеть и легко ли это в Украине – новый рейтинг

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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22 января в швейцарском Давосе в 50-й раз собирается Всемирный экономический форум – одна из самых авторитетных площадок, участники которого обсуждают глобальные проблемы и тенденции мировой экономики, пытаются прогнозировать и улучшать будущее.

В этом году на Форуме впервые был представлен новый рейтинг – Глобальный индекс социальной мобильности.

Под социальной мобильностью понимается возможность человека улучшить свой социальный статус, и в первую очередь – материальное положение.

"В абсолютном выражении это способность ребенка жить лучше, чем его родители. Относительная социальная мобильность является оценкой влияния социально-экономического фона на результаты жизни человека", – пишут составители рейтинга.

Они ставили задачу изучить именно относительную социальную мобильность. То есть не столько сравнивать условия жизни разных поколений (понятно, что наши мамы-папы или бабушки с дедушками росли без мобильных телефонов и планшетов и проводили отпуск не в Европе), сколько проанализировать условия, которые предоставляет государство для социального прогресса человека в течение его жизни.

Анализ проводился по многим показателям в пяти сферах общественной жизни: здравоохранение, образование, доступ к технологиям, работа и социальная защита.

Украина оказалась во второй половине рейтинга, набрав 61,2 балла из 100 и заняв 46-ю позицию в списке из 82 стран. Выше Украины в общем рейтинге расположились Китай (45-е место) и Коста-Рика (44-е), ниже – Чили (47-е место), Греция (48-е), Молдова (49-е).

Как ни странно это может показаться, наибольшее количество баллов Украина набрала в сфере здравоохранения – 73,3 из 100. Тем не менее даже с таким результатом она не оказалась в верхнем рейтинге списка, заняв только 47-ю позицию и оказавшись между Турцией (46-е место) и Румынией (48-е).

Второй результат по количеству баллов Украина получила по возможностям человека найти работу – 71,9 балла, 38-е место. Подняться выше середины рейтинга нам помог, скорее всего, показатель "безработица рабочей силы с базовым образованием" (то есть с неоконченным средним). Таких работников у нас насчитали всего 1,1% от общего числа рабочей силы (2-е место). Потому что по другим показателям в оценке возможностей труда (безработица среди людей со средним и высшим образованием, безработица среди женщин и т.д.) Украина оказалась на 50-60-х позициях рейтинга.

На первом месте Украина оказалась только по одному показателю в социальном разделе: доступ жителей сельской местности к электроэнергии (100%, 100 баллов). Но по ряду показателей занимала места в первой двадцатке рейтинга:

8-е место – соотношение учеников и учителей в дошкольном образовании – 9,3 ученика на одного учителя

18-е место – расходы на социальную защиту – 22,2% ВВП

20-е место – соотношение учеников и учителей в начальном образовании – 13

26-е место – процент голодающих подростков – 9,2%

Самый плохой показатель Украина продемонстрировала в рейтинге стран по политической стабильности и защищенности от насилия – 80-е место среди 81 страны (на последнем месте Пакистан).

Многие оценки Индекса сделаны не на основе официальных данных, а путем опроса людей насчет их удовлетворенности состоянием дел в той или иной области. И эксперты считают, что это не случайно.

"Время количественных индексов – вроде ВВП, средней зарплаты – прошло. Понятно, что мы еще долго будем жить в мире количественных индексов, но сейчас начинается переходной этап к количественно-качественным индексам. И сейчас будут попытки не только такие индексы ввести, но и найти другие эффективные качественные и количественные показатели. А потом все перейдет на какие-то сложные композиции, учитывающие массу факторов, в которых экономика будет восприниматься как огромная матрица с каким-то агрегированным показателем вроде индекса человеческого счастья или чего-то еще. В экономической науке уже есть такая фраза: "Прочь от ВВП". Она означает, что не все измеряется в количественных показателях. Потому что есть страны, вроде, с одинаковым ВВП, но при этом уровень жизни в них разный. Или, к примеру, после войны, после урагана, других стихийных бедствий ВВП растет, потому что растут затраты на восстановление. Но это же не значит, что война или ураган должен расцениваться как позитивный фактор. Но качественные показатели будут очень сильно бить по таким странам, как наша. Потому что у нас представление о себе часто формируется под воздействием "фантомных болей" прошлого. А эти индексы очень безжалостны... Этот индекс социальной мобильности оценивает, например, не образование само по себе, а трансфер образования в экономику и социальный уровень человеку. В Украине высшее образование не дает человеку социального статуса, он может с высшим образованием работать, скажем, официантом. Кроме того, в странах-лидерах образование – это проекция потребностей экономики. А у нас образовательная система является проекцией экономики 20-летней давности. Она готовит каких-то авиационных специалистов, инженеров, которым давно нет применения в реальном секторе экономики, которые вынуждены искать работу за рубежом. И само качество образования соответствующее. Поэтому в этом рейтинге мы оказываемся рядом со странами, в которых, по нашим представлениям, дела обстоят хуже, чем у нас", – объясняет экономический эксперт Алексей Кущ.

Десятка стран с наилучшими условиями для социального прогресса их жителей выглядит так:

1. Дания.

2. Норвегия.

3. Финляндия.

4. Швеция.

5. Исландия.

6. Нидерланды.

7. Швейцария.

8. Австрия.

9. Бельгия.

10. Люксембург.

При этом в отдельных отраслях могут лидировать и другие страны. Так, в области здравоохранения лучшими признаны Кипр, Швейцария, Япония, Швеция, Нидерланды. Доступ к образованию самый хороший в Нидерландах, Норвегии, Германии, Австрии, Дании. А вот лидерами по качеству образования оказались Швеция, Дания, Исландия, Сингапур и Норвегия. По возможностям в сфере труда всех превзошли Исландия, Норвегия, Германия, США и Япония. Социальной защитой больше всех удовлетворены жители Дании, Финляндии, Австрии, Германии, Бельгии.

Резюмируя полученные результаты, авторы рейтинга делают вывод, что большинству стран еще надо преодолеть разрыв в социальной мобильности. Также они утверждают, что экономика выигрывает от устранения такого неравенства.

Напомним, недавно министр экономики Тимофей Милованов презентовал проект нового закона о труде. Подробности – в сюжете:

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