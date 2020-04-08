В каких видах господдержки заинтересован малый бизнес: детали

Представители малого бизнеса высказались о мерах, которые помогли бы им в кризис

Для украинского бизнеса наиболее эффективной поддержкой от государства может стать уменьшение налоговой нагрузки и ЕСВ, частичная компенсации зарплат рабочим и льготные кредиты. Об этом свидетельствует опрос Advanter Group, проведенный совместно с Украинским институтом будущего.

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Только 12% считают эффективной поддержкой содействие экспорту, 8% – госзакупки, а 4% – консультационные услуги по перепрофилированию.

Среди 458 исследованных предприятий 4% относятся к крупному бизнесу, 21% – к среднему и 75% – к малому и микробизнесу. 37% предприятий локализовано в Киеве, 63% – представляют разные регионы Украины.

В тренде Массовое появление нелегальных заправок заставит цены на топливо падать дальше: прогноз на неделю

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что во время всеукраинского карантина физические лица-предприниматели могут вести учет доходов и расходов без использования книги учета, если ведение книги должно было начаться после ведения карантина.

30 марта Верховная Рада дополнила перечень налоговых и социальных изменений, введенных на период карантина, приняв закон №3275.

Также новости "Сегодня" рассказывали, на чем украинцы экономят во время карантина. Подробнее узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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