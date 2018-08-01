В Киев должна вернуться горячая вода: итоги дня

ОБЩЕСТВО

36 раз за прошлые сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

118 населенных пунктов в четырех областях Украины по состоянию на сегодняшнее утро оставались обесточенными в результате ухудшения погодных условий, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

25,2 тыс. иностранцев в январе-июле этого года получили официальное приглашение на обучение в Украине. Больше всего их из Марокко 4254 и Индии 3210. А также Нигерия – 1987, Туркменистан – 1724, Египет – 1161, Гана – 1136, Алжир – 1115, Пакистан – 950, Китай – 882, Турция – 634. Для сравнения – за семь месяцев 2017 года приглашения получили 18 тыс. иностранцев

196 судей будут входить в новый Верховный суд. Из них 56 – Кассационный административный суд, 53 – Кассационный гражданский суд, 45 – Кассационный хозяйственный суд и 42 – Кассационный уголовный суд.

39 штатных единиц будет в Высшем антикоррупционном суде, из которых 12 – количество штатных единиц судей Апелляционной палаты этого суда.

115 тысячам украинцев которые в срок не платят алименты, сейчас закрыт въезд из страны. Об этом сообщили в Минюсте. Около 10 тысяч должников объявлены в розыск. Открыт публичный реестр неплательщиков алиментов, куда внесено около 180 тысяч должников.

В ночь с 31 июля на 1 августа Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения выключил аналоговый сигнал 13 телеканалов в Киеве и 14 телеканалов в Кировоградской области. Речь идет о: "1+1", "Интер", ICTV, "Новый канал", "Украина", СТБ, ТЕТ, НТН, М1, "5 канал" , К1 и "Прямой". Эти телеканалы смогут вещать в эфире, используя свою цифровую лицензию. При этом пока в Киеве и Кировоградской области продолжат работать аналоговые передатчики общественного телевидения, а также региональных и местных вещателей, у которых нет цифровых лицензий. Сроки, когда будут отключены и они, в КРРТ не называют. В остальной части Украины аналоговые передатчики должны будут отключить 31 августа.

Увеличились на 4% июльские регистрации новых легковых автомобилей по сравнению с 2017 годом – до 6,7 тысячи штук. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром". Относительно июня рост составил почти 3%.

242,2 тыс. граждан Украины въехало в РФ в первом полугодии 2018 года с частным визитом, 238,7 тыс. – на работу, 12,6 тыс. – для учебы и 16,6 тыс. – с целью туризма, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации МВД РФ. В течение 2017 года 503,3 тыс. украинцев въехало в РФ на работу, 485,1 тыс. – с частным визитом, 42,9 тыс. – с целью туризма и 28,1 тыс. – для учебы.

39582 гражданам Украины РФ в первом полугодии 2018 года предоставила гражданство. Также за данный период принято решение о выдаче 30462 видов на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 160938 украинцев). Кроме того, граждане Украины в первом полугодии получили 38709 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 182197 украинцев). За весь 2017 год получили гражданство РФ 85119 украинцев.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,86 грн на 1 августа Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс вырос (доллар подорожал) на 11 копеек. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже повысился на 3 копейки – до 27,00 грн, а в покупке повысился на 6,5 копеек – до 26,99 грн.

На общую сумму 1,015 млрд грн Министерство финансов 31 июля разместило гривневых облигаций внутреннего госзайма. Проданы два пуска: на 6 месяцев и почти на три года. Ставки установлены на уровне 18% и 16,82% годовых. Валютные гособлигации 31 июля не предлагались. Это размещение сильно уступает тому, что состоялось неделей ранее. Тогда Минфин разместил гривневых бумаг на 1,2 млрд. Долларовых ОВГЗ было размещено на 71,51 млн., а бумаг в евровалюте на 60,5 млн.

250 млн грн такой кредит организовывает американский конгломерат Goldman Sachs совместно с Европейским банком реконструкции и развития для НАК "Нафтогаз". Средства планируют выделить на три года. Это будет револьверный кредит, который будет гаситься по мере выборки средств. Средства предоставляются под отопительный сезон на покупку энергоносителей.

Около 18 млн куб. м газа власти Киева закупили у частной компании "Укрнафтобуриння" для обеспечения работы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на период решения спора с НАК "Нафтогаз Украины", сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев. Цена газа – 10200 грн за 1000 куб. м с НДС. Чиновник подчеркнул, что данная цена существенно ниже, чем предлагаемая "Натфогазом" в коммерческом сегменте. Кроме того, Кабинет министров по поручению Президента на этой неделе разработал долгосрочное решение, которое позволит возобновить поставки газа киевским объектам теплогенерации на льготных условиях без нарушения требований законодательства. Речь идет о заключении мирового соглашения сторонами в суде.

2,214 млн тонн зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 1 августа, что на 9,4% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

МИР

Итальянские карабинеры раскрыли организацию которая занималась вербовкой и отправкой пророссийских наемников на Донбасс. Расследование касается 15 человек. Правоохранителям удалось арестовать трех вербовщиков, у двух из которых гражданство Албании и Молдовы. В отношении еще трех, которые, скорее всего, в настоящее время находятся на Донбассе, был применен заочный арест.

В Беларуси отменена обязательная продажа валюты экспортерами. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

До самого низкого уровня за 15 лет Немецкий союз крестьян (DBV) ухудшил прогноз урожая пшеницы на 2018 год, поскольку посевы пострадали от жары и засухи. Общий прогноз производства пшеницы уменьшен с 41 млн до 36 млн тонн, что примерно на пятую часть меньше собранного в прошлом году.

Ууже к 1 августастраны мира в 2018 году исчерпали объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год. Это произошло быстрее, чем когда-либо ранее. Таким образом, остаток года мир будет жить, потребляя эти ресурсы "в кредит", говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF). С каждым годом этот день наступает все раньше и раньше: в 2000 году черта была пройдена в начале октября, в 2013 году – 20 августа. К настоящему моменту человечество потребляет в среднем в 1,7 раза больше ресурсов, чем природа в состоянии возместить.

Вышла на второе место в мире компания Huawei по количеству проданных смартфонов во втором квартале, оттеснив Apple на третью строчку – такие данные приводит International Data Corporation. Лидерство с показателем 71,5 млн проданных смартфонов сохранила Samsung, доля которой составила 20,9%. Huawei продала 54,2 млн аппаратов, получив 15,8% рынка. Apple продала 41,3 млн аппаратов – 12,1% рынка. Всего в мире за второй квартал было продано 342 млн смартфонов. По сравнению с апрелем-июнем 2017 года глобальные продажи смартфонов снизились на 1,8%.