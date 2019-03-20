В Киев прибыли парламентарии США обсудить бизнес-партнерство
Они намерены встретиться с высокопоставленными должностными лицами
В Киев прибыла американская делегация во главе с председателем комитета Сената США по банковским вопросам Майком Крэйпо. Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook.
"Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли сегодня в Киев, чтобы пообщаться с украинскими высокопоставленными должностными лицами и представителями американского бизнеса о партнерстве между Украиной и США", – сказано в сообщении.
В состав делегации также вошли сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеди, сенатор Деб Фишер, конгрессмен Майк Симпсон и конгрессмен Русс Фулчер.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл сообщил, что Государственный департамент США положительно оценивает прогресс, которого достигла Украина за последние годы в условиях российской агрессии. Он находился в Киеве 5-7 марта.
В марте в США состоялась крупнейшая в мире энергетическая конференция, на которой обсуждалась и Украина:
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