В Киев прибыли парламентарии США обсудить бизнес-партнерство

Они намерены встретиться с высокопоставленными должностными лицами

Фото: Getty Images

В Киев прибыли парламентарии США обсудить бизнес-партнерство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/250/8f2/5c52508f27347.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/250/8f2/5c52508f27347.jpg 2019-03-20T18:45:00+02:00 Экономика Они намерены встретиться с высокопоставленными должностными лицами

В Киев прибыла американская делегация во главе с председателем комитета Сената США по банковским вопросам Майком Крэйпо. Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook.

"Четыре сенатора и два конгрессмена США прибыли сегодня в Киев, чтобы пообщаться с украинскими высокопоставленными должностными лицами и представителями американского бизнеса о партнерстве между Украиной и США", – сказано в сообщении.

В состав делегации также вошли сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеди, сенатор Деб Фишер, конгрессмен Майк Симпсон и конгрессмен Русс Фулчер.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл сообщил, что Государственный департамент США положительно оценивает прогресс, которого достигла Украина за последние годы в условиях российской агрессии. Он находился в Киеве 5-7 марта.

В марте в США состоялась крупнейшая в мире энергетическая конференция, на которой обсуждалась и Украина:

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