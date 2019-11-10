В Киеве продолжается международный экономический форум

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Рост экономики на 40% за пять лет. Для Украины это реально, убеждал ранее премьер Алексей Гончарук. Бизнесмены и инвесторы говорили об успешных стартапах, украинских разработках и жизни до 120 лет. Все это – в рамках второго дня Киевского международного экономического форума.

Мало кому известно, что большинство из разработок и инноваций, известных и популярных во всем мире, изобрели украинцы.



"Промышленный дрон, который предназначен для спасательных операций. Данные дроны уже в Украине используют МЧС, военные и службы безопасности", – рассказывает Дмитрий Довженко, представитель компании по производству беспилотников.

Вот в такие – перспективные – и именно украинские стартапы правительство готово инвестировать – убеждает премьер-министр Алексей Гончарук. А еще – говорит – создадут комфортные условия и для иностранных инвесторов.

"Задача для нашего правительства, в первую очередь – создать нормальные человеческие условия. Чтобы никакой дядя, который имеет какого-то знакомого в высоком кабинете не мог отжимать их с рынка с помощью супер конкурентных преимуществ, никакой налоговик не мог приходить и доить их, простите, требуя взятки", – заявил Алексей Гончарук, премьер-министр Украины.

Украина уже договаривается с международными компаниями, чтобы те зашли на украинский рынок. Одна из первых – мировая электронная платежная система PayPal .

"Давайте сделаем так, чтобы это произошло буквально завтра", – заявил Гончарук.

Мэр Виталий Кличко, тоже является гостем форума, такие инициативы правительства приветствует. И – говорит – начинать изменения в экономике нужно с изменений в законах. Свой вопрос премьеру лично задать не успел, но мнение донес через журналистов.

"Как я могу набрать специалистов, которые будут работать эффективно в городе, это касается любой госслужбы – заработные плата максимум 12 тысяч гривен официальная. Нам нужны изменения, изменения к закону, где муниципальные предприятия смогут давать соответствующую зарплату, которая позволит привлекать специалистов", – заявил столичный градоначальник.

А вот в другом зале рассуждали о долголетии.

В течение диалога присутствующие в зале голосовали – сколько лет хотят прожить.

Больше всего, 38% хотят отпраздновать сто двадцатый день рождения. А 21% – мечтают жить вечно.

"Большинство людей сегодня умирают не от старости, а от болезней. Сейчас мы работаем над геном, который будет ремонтировать поврежденную ДНК. Таким образом можно жизнь продлить", – говорит Мин Сеоб Ли, основатель международного центра генетики Diagnomics Inc.

Но ген, который позволит это сделать, пока только тестируют.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины первым выступил на открытии Киевского международного экономического форума. Владимир Зеленский заявил, что Украина – один из наиболее привлекательных стартапов в мире, что наша страна – это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций.

Киевский международный экономический форум — постоянная площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ежегодно форум собирает около 2000 гостей и докладчиков из более чем 30 стран для создания комплексных стратегий модернизации бизнеса с акцентом на адаптивность и инновации.

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