В Киеве запустили электронный транспортный билет: итоги дня

Госбюджет в январе сведен с большим дефицитом, а таможенное оформление прошли 161 тысяча "евроблях"

В Киеве запустили электронный транспортный билет: итоги дня Сергей Гусев 2019-02-14T20:14:00+02:00 Экономика Госбюджет в январе сведен с большим дефицитом, а таможенное оформление прошли 161 тысяча «евроблях»

Общество

10 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

84 населенных пункта в 4 областях оставались обесточенными на утро 14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, в результате осложнения погодных условий сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

161 тыс. "евроблях" прошли таможенное оформление с 25 ноября 2018 по 13 февраля 2019. За них владельцы заплатили 10,1 млрд грн платежей.

Окружной административный суд Киева отменил свое предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Укрпошта в марте-мае 2019 в рамках реализации пилотного проекта доставит монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 1,1 млн пенсионерам, получающим пенсии через почту. Также компания доставит каждому получателю субсидий (около 4 млн человек) персональное сообщение о начислении субсидии и механизме выплаты.

5637 лицам было прекращено украинское гражданство за 2018 год. Приняты в гражданство Украины за это время были 988 человек.

Оплатить проезд в муниципальном транспорте Киева уже можно с помощью транспортной карточки Kyiv Smart Card, Карточки киевлянина, бумажного билета с QR-кодом или QR-кода, сгенерированного в кабинете киевлянина.

Один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера будут приняты в состав Военно-морских сил Украины в течение текущего 2019 года, Всего в рамках программы развития ВМС намечено дальнейшее строительство до 20 бронекатеров "Гюрза-М" и около 8 десантных катеров "Кентавр".

Экономика

Ослабил на 6 копеек до 27,16 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 15 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 14 февраля.

За 2018 год наибольший объем денежных переводов в Украину поступил из – 17% общего объема. Далее идут переводы из Израиля – 13%; России – 9%; Италии – 8%; Польши – 7%; из других стран (221 страна) – 46%.

Из Украины больше всего переводят деньги в Россию – 36% переводов в 2018 году, в Грузию – 10%; в Китай – 6%; в Азербайджан – 6%; в Узбекистан – 4%; в другие страны (192 страны) – 38%.

Сведен с дефицитом в 12,3 млрд грн против 7,9 млрд грн профицита годом ранее по итогам января 2019 государственный бюджет. Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. Запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн перенесены на февраль.

Фонд гарантирования вкладов заявил об участившихся в последнее время случаях неправомерного вывода активов неплатежеспособных банков. Общая балансовая стоимость утраченных с 2017 года активов – 4,5 млрд грн, оценочная – 1,256 млрд грн.

Увеличился на 18% в январе текущего года по сравнению с 2018 годом зкспорт мяса и субпродуктов из Украины и составил 45,6 млн долл., сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Государственная продовольственно-зерновая корпорация объявила о начале весенней программы форвардных закупок 360 тыс. тонн зерновых урожая 2019 года с целью предоставления фермерам 1,3 млрд грн авансовых средств. Программа закупки распространяется на такие культуры как пшеница, кукуруза и ячмень.

77,1% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины в январе текущего года были выполнены согласно расписанию, при этом отечественные авиакомпании выполнили 3687 рейсов. Лидером среди украинского сегмента стала авиакомпания "Мотор-Сич", которая выполнила 87,3% рейсов согласно графику. За ней следуют "Роза Ветров" с показателем 83,2%, МАУ – 71,4%, "Буковина" – 70%, Bravo – 68,3%, Azur air Ukraine – 63%, SkyUp – 61,2%, Atlasjet Ukraine – 56,3%, Yanair – 50%. Иностранные авиакомпании в январе выполнили согласно расписанию 75,1% рейсов из аэропортов Украины, при этом авиаперевозчики выполнили 2659 рейсов. Лидерами среди иностранных авиакомпаний в прошлом месяце стали Jordan Aviation, Air Malta, Aegean Airlines, Iraqi Airways, Alitalia со 100-процентным показателем пунктуальности. Qatar Airways выполнила 90,3% рейсов по расписанию. Самыми непунктуальными оказались Air France и Flydubai, которые выполнили согласно расписанию 60% и 51,3% рейсов.

Мир

Представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза. Ограничительные меры могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.

Концерн Airbus объявил о прекращении в 2021 году производства самолетов A380, самых больших пассажирских лайнеров в мире, из-за низкого спроса.

Не менее 500 млн долл. собственных средств готов потратить бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, чтобы не допустить избрание президента США Дональда Трампа на второй срок в 2020 году

Германия и Франция планируют строительство двух заводов по производству аккумуляторов для электромобилей, которые должны помочь уменьшить зависимость европейских автопроизводителей от азиатских компаний. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Франция инвестирует 700 млн евро в течение следующих пяти лет в этот проект.

Судья впервые в истории Лиги Чемпионов не засчитал гол, воспользовавшись видеоповтором. Это произошло во время встречи "Аякса" и мадридского "Реала".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве запустили электронный транспортный билет: итоги дня". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.