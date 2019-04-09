Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Китае хотят полностью запретить майнинг криптовалют

Сегодня, 17:45

Решение властей КНР может вступить в силу уже с 2021 года

Фото: Pixabay
В Китае хотят полностью запретить майнинг криптовалют //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cb0/030/5cacb003012af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cb0/030/5cacb003012af.jpg Экономика Решение властей КНР может вступить в силу уже с 2021 года

Менее чем через два года майнинг криптовалют может оказаться полностью под запретом в Китае, власти которого ранее временно отключили майнинговые фермы от энергосети.

Это следует из "Перечня регулирования структуры производства", опубликованного Государственным комитетом по развитию и реформе КНР 8 апреля.

В 130-страничном документе содержатся виды деятельности, которые правительство намерено поощрять либо запрещать, и от которых экономика страны должна избавиться.

В частности, в нем указывается "майнинг виртуальных валют (производство биткоинов и других виртуальных валют)". Кроме того, также будут запрещены какие-либо капиталовложения в эту сферу бизнеса.

Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

На данный момент в Китае запрещено осуществлять торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами, а также проводить ICO, то есть привлекать инвестиции в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов.

Напомним, ранее группа ученых из Принстонского университета и Флоридского международного университета заявила, что правительство Китая в настоящее время обладает достаточными инструментами и ресурсами, чтобы существенно изменить или даже уничтожить первую криптовалюту.

Мы также писали, что в 2018 году 19-летний американец Эрик Финман стал официальным миллионером, благодаря торговле на криптовалютных биржах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Китай, биткоин, криптовалюта, майнинг

Вы сейчас просматриваете новость " В Китае хотят полностью запретить майнинг криптовалют". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курс биткоина резко подскочил

2 апреля, 16:59

Текущая капитализация рынка биткоина превышает 84 млрд долларов

Злоумышленник майнил криптовалюту за счет более миллиона украинцев

26 марта, 23:22

Мужчине грозит до шести лет заключения

Биткоин резко изменит курс: эксперты объяснили, чего ждать от криптовалюты

11 февраля, 09:48

Аналитики не торопятся "хоронить" биткоин из-за нынешнего падения

Совет по финансовой стабильности пересмотрит внутренние стандарты из-за криптовалют

13 февраля, 06:22

Кварлс выразил надежду, что обновленные стандарты позволят Совету по финансовой стабильности составлять более грамотные рекомендации для стран-участниц G20

Криптовалюту Tron лихорадит из-за грядущего хардфорка

25 февраля, 09:14

TRX занимает девятое по капитализации среди всех криптовалют мира

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

4 марта, 09:35

Производители не могут продать скопившиеся на складах видеокарты из-за переполненного вторичного рынка

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Президент Зирки объяснил, почему команда снялась с чемпионата

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Кременчужанка покорила «Холостяка» своим внешним видом

"УЕФА и ФИФА подтвердили правомерность Мораеса в сборной Украины"

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Мужчины, которых природа наградила нестандартной внешностью. Фото

В Китае достраивают полномасштабную копию "Титаника": фото

В озере на Дарницком массиве Киева нашли мертвую девушку

Анастасия Приходько потеряла близкого человека
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Как стирать пуховик в стиральной машине

"Не только Путин": Порошенко назвал второго врага Украины

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах