В комитете Рады займутся стратегией развития промышленности

Насколько удовлетворительна промышленная политика государства? Кто ее движущая сила, а кто "тормоз"?

В Комитете Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства сегодня, 14 марта, пройдет круглый стол на тему "Стратегия развития промышленности Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Как отмечается, еще в марте 2015 года соответствующим комитетом по инициативе его главы Виктора Галасюка была утверждена "Модель промышленной политики Украины". Документ содержит целевые индикаторы, приоритеты и конкретные инструменты промышленного развития. Нарабатывалась модель совместно с производителями и экспертами, и много раз была представлена публично. Был разработан ряд законодательных инициатив (энергосервисные контракты (ЭСКО), экспортно-кредитное агентство (ЭКА), индустриальные парки (ИП), рассрочка импортного НДС на производственное оборудование, бесплатное присоединение к инженерным сетям, мораторий на экспорт леса-кругляка, повышение вывозной пошлины на металлолом, "Покупай украинское, плати украинцам" и др.).

Фактически через три года, в конце января 2018 Минэкономразвития в стенах правительства представило "Проект Стратегии развития промышленного комплекса Украины". Как отмечается в сообщении, проект жестко раскритиковали производители, а Национальный комитет по промышленному развитию вообще отклонил его. Проект до сих пор не был публично представлен экспертам, парламентариям и обществу.

"Насколько удовлетворительной является промышленная политика государства? Кто ее движущая сила, а кто "тормоз"? На чем стоит сосредоточиться парламенту и правительства для успешного развития промышленности? Какие законодательные инициативы должны быть приняты безотлагательно, и какой должна быть промышленная стратегия Украины? Эти и другие вопросы 23-го февраля в 15:00 в конференц-зале на Грушевского, 5, будут обсуждать во время организованного Комитетом ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства и Комитетом ВР по вопросам финансовой политики и деятельности круглом столе "Стратегия развития промышленности Украины", – говорится в сообщении.

В мероприятии должны принять участие около 100 человек: парламентарии, члены правительства, представители бизнеса, отраслевых ассоциаций, эксперты, представители общественности.

Онлайн-трансляция круглого стола будет доступна на сайте Рады – смотреть ее можно здесь.