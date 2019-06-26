В Конгрессе поддержали законопроект о санкциях на поставки оборудования для "Северного потока-2"
Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream-2 и реализацию других проектов, – заявил Коболев
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов (например, "Северного потока-2"- ред).
Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook.
"Только что Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов. Спасибо автору законопроекта Адаму Кинзингеру, председателю комитета Элиоту Энгелю, члену комитета Майклу Макколу и всем конгрессменам, которые поддержали это крайне важное для международной энергетической безопасности решении", – написал Коболев в сообщении.
По его словам, решение комитета – это важный шаг на пути к принятию санкций.
"Учитывая единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе", – считает глава "Нафтогаза Украины".
Коболев заметил, что этот законопроект "с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля" и не затрагивает других интересов.
"Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream-2 и реализацию других проектов, которые наносят огромный ущерб международной энергетической безопасности", – резюмировал Коболев.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.
В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийский OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".
1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, который дал ей право налагать вето на инфраструктурные проекты в своих территориальных водах.
Nord Stream 2 подала в Датское энергетическое агентство уже три заявки по маршруту "Северного потока – 2". Во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию, разрешения получены.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее обсудил "Северный поток - 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что запуск газопровода тесно связан с вопросом сохранения транзита газа через Украину.
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