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В Кремле отреагировали на обвал цен на нефть

21 апреля, 13:50

Станислав Кожемякин

"Этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску", - считает Дмитрий Песков

Вчерашний обвал цен на нефть, в ходе которого цена российского сорта Urals опустилась ниже нуля, является спекулятивным.

Так считают в Кремле, о чем 21 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, призвав не придавать этому "апокалиптическую окраску".

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"Что касается вот этой вот свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно такой спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май. И безусловно этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску", – сказал Песков.

Он назвал это "неприятной ситуацией", но призвал не ассоциировать это с сегодняшней динамикой изменения цен на нефть.

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Напомним, что накануне майские контракты на американскую нефть подешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи почти на 300%, а их стоимость опустилась до минус 37,63 доллара за баррель.

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Это объясняют с целым комплексом факторов: общим перепроизводством нефти в мире, резким падением спроса на фоне коронавирусной пандемии и неуверенностью трейдеров в дальнейшем развитии ситуации. Не уберегла нефть от падения даже сделка ОПЕК+ о снижении производства на 10%.

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нефть Россия цена на нефть Дмитрий Песков

Источник: Интерфакс

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