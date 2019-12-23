В Кремле сделали заявление о санкциях США и сроках строительства "Северного потока – 2"

Песков отметил, что говорить о завершении строительства «Северного потока - 2» пока рано

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Кремль надеется, что санкции США против "Северного потока – 2", на которые нервно отреагировали в МИД России, не станут препятствием для завершения строительства этого трубопровода. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас ситуация анализируется. Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, - отметил он. - Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта".

По словам представителя Кремля, Москва не оставит эти санкции без ответа.

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"В любом случае подобные шаги (санкции) не остаются без взаимности, – подчеркнул он. - Каким образом и когда это будет сделано – это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам".

Песков добавил, что говорить о конкретных сроках завершения строительства "Северного потока – 2" пока рано.

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"Ситуация анализируется, основной целью является завершение строительства этого трубопровода", – сказал он в ответ на вопрос о возможности замены подрядчика строительства газопровода.

Ранее швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток – 2" отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Группа судов, задействованная в строительстве, будет "расформирована", уточнили в компании.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Американский президент уже подписал документ, и с 21 декабря санкции против "Северного потока – 2" вступили в силу.

В Кремле уже заявили, что такие действия США являются непосредственным нарушением международного права, недобросовестной конкуренцией и распространением своего искусственного доминирования на европейские рынки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Северный поток – 2" будет запущен, несмотря на попытки Вашингтона этому помешать. В МИД РФ также официально заявили, что Москва продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. В то же время в Nord Stream 2 AG подтвердили остановку строительства "Северного потока – 2".

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