Латвия открывает для украинского бизнеса новые форматы сотрудничества

Украинский бизнес может получить пакет услуг для продвижения своих интересов в ЕС.

В столице Латвии, Риге, открыли Торговый Дом Украины в ЕС, целью которого является усиление экономического сотрудничества Украины и стран Европейского Союза.

Украинским предприятиям обещают предоставить конкретные услуги:

анализ рынка ЕС по отраслям и категориям товаров;

полное юридическое сопровождение бизнеса на территории ЕС;

подбор партнеров с максимальной проверкой относительно финансовых и репутационных рисков;

продвижение украинской продукции в торговых сетях.

С учетом нынешнего положения в мире и распространением короновируса Covid-19 принято решение, что, на данном этапе, Торговый Дом Украины будет работать в режиме онлайн, а после отмены карантина перейдет на полный режим работы.

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"Идея создания Торгового Дома Украины давно обсуждалась заинтересованными сторонами. Проводились встречи и переговоры на уровне посольств и ведомств. Дискуссии и поездки друг к другу с презентациями продолжались несколько лет. Нынешняя ситуация заставила нас активизировать работу и мы, наконец, перешли от разговоров к делу. Понятно, что наша поддержка нужна именно сейчас, когда многие предприниматели в условиях кризиса столкнулись с трудностями", -- говорит председатель правления Торгового Дома Украины Александр Петров.

Благодаря прямым контактам с дипкорпусом, помощи агентства LIAA уже получены твердые гарантии от европейских банков о софинансировании торговых сделок, проводимых Торговым Домом Украины.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро и остается в тройке крупнейших экспортеров этого сегмента.

Украина продает за границу не только зерновые, овощи и фрукты. Растет доля продукции с добавленной стоимостью, которую наша страна поставляет на внешние рынки.

Напомним, осенью Европа вводит запрет на продажу продукции, в которой содержатся даже минимальные следы хлорпирифоса.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как изменится мир после пандемии коронавируса:

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