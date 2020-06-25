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В Миэкономике думают об ограничении экспорта пшеницы

25 июня, 22:13

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Министерство отправило сообщения трейдерам

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заговорили об ограничении экспорта пшеницы из Украины. Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании "Украгроконсалт" со ссылкой на информацию трейдеров, пишет УНИАН.

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В новом маркетинговом году (МГ, июль 2020 – июнь 2021) Украина может ограничить экспорт пшеницы из Украины до уровня 17,2 млн тонн, тогда как в текущем сезоне предельные объемы экспорта пшеницы составляют 20,2 млн тонн.

"Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложило установить ограничение на экспорт пшеницы на уровне 17,2 млн тонн в 2020/21 МГ, который стартует с 1 июля", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине может быть почти рекордный урожай зерновых и масличных культур по итогам 2020 года. Он может составить 97 млн тонн, что немногим меньше рекордных 98 млн тонн в 2019 году.

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Напомним, в январе – мае 2020 года Украина экспортировала аграрной продукции более чем на 9 млрд долларов.

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Украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что пришедшие в Украину в мае дожди частично улучшат ситуацию с урожаем 2020 года, и прогнозирует валовой сбор на уровне 65-68 млн тонн.

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