Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Стало известно, когда в Украине заработает Экспортно-кредитное агентство

Сегодня, 06:06

По словам Трофимцевой, уже отобран руководитель ЭКА

Фото: Pixabay
Стало известно, когда в Украине заработает Экспортно-кредитное агентство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/549/c47/5c7549c4733b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/549/c47/5c7549c4733b7.jpg Экономика По словам Трофимцевой, уже отобран руководитель ЭКА

Агентство по поддержке кредитования экспорта, или Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), в Украине может начать полноценную работу в 2019 году.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

"Думаю, в 2019 году Экспортно-кредитное агентство все-таки заработает и достаточно быстро войдет в полноценную работу", – сказала она.

По ее словам, осталось решить организационные вопросы, в числе которых формирование команды ЭКА. Она добавила, что руководитель уже отобран.

Ранее прогнозировалось, что Экспортно-кредитное агентство заработает в конце 2018 года, однако этого не произошло.

В Минэкономразвития сообщали, что ЭКА будет осуществлять страхование, перестрахование и предоставление гарантий по договорам, обеспечивающим развитие экспорта. Оно также будет участвовать в выполнении программ частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам и предоставлять консультации экспортерам.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег экспорт, Минагропрод, Трофимцева

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда в Украине заработает Экспортно-кредитное агентство". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина нарастила экспорт агропродукции: ТОП-10 ключевых импортеров

2 апреля, 21:26

Экспорт продукции аграрного сектора за два месяца увеличился на 24,4%

"Газпром" назначил нового ответственного за работу с Украиной

2 апреля, 11:18

Бурмистрова сменила Медведева и параллельно возглавляет все экспортное направление деятельности "Газпрома"

Украина накормит Саудовскую Аравию говядиной

2 апреля, 06:06

Госпотребслужба согласовала международный ветеринарный сертификат

Украина нацелилась на экспорт яиц в США

29 марта, 15:04

Госпродпотребслужба получила требования США по производству яиц

Полякова и "экс-виагра" поссорились в соцсетях из-за Зеленского

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Назван самый экологически чистый регион Украины

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

Жестокими убийцами бойца ВСУ на Харьковщине оказались подростки

Как очистить внутреннюю поверхность духовки

В сети показали фото "груза 200" у боевиков "ЛНР"

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

В марте пенсии увеличатся не у всех: кто получит по-старому
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Коломойский об отношениях с Зеленским: я его марионетка

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)