Стало известно, когда в Украине заработает Экспортно-кредитное агентство

По словам Трофимцевой, уже отобран руководитель ЭКА

Фото: Pixabay

Стало известно, когда в Украине заработает Экспортно-кредитное агентство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/549/c47/5c7549c4733b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/549/c47/5c7549c4733b7.jpg 2019-04-05T06:06:00+03:00 Экономика По словам Трофимцевой, уже отобран руководитель ЭКА

Агентство по поддержке кредитования экспорта, или Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), в Украине может начать полноценную работу в 2019 году.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

"Думаю, в 2019 году Экспортно-кредитное агентство все-таки заработает и достаточно быстро войдет в полноценную работу", – сказала она.

По ее словам, осталось решить организационные вопросы, в числе которых формирование команды ЭКА. Она добавила, что руководитель уже отобран.

Ранее прогнозировалось, что Экспортно-кредитное агентство заработает в конце 2018 года, однако этого не произошло.

В Минэкономразвития сообщали, что ЭКА будет осуществлять страхование, перестрахование и предоставление гарантий по договорам, обеспечивающим развитие экспорта. Оно также будет участвовать в выполнении программ частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам и предоставлять консультации экспортерам.

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