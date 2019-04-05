Стало известно, когда в Украине заработает Экспортно-кредитное агентство
По словам Трофимцевой, уже отобран руководитель ЭКА
Агентство по поддержке кредитования экспорта, или Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), в Украине может начать полноценную работу в 2019 году.
Об этом сообщила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.
"Думаю, в 2019 году Экспортно-кредитное агентство все-таки заработает и достаточно быстро войдет в полноценную работу", – сказала она.
По ее словам, осталось решить организационные вопросы, в числе которых формирование команды ЭКА. Она добавила, что руководитель уже отобран.
Ранее прогнозировалось, что Экспортно-кредитное агентство заработает в конце 2018 года, однако этого не произошло.
В Минэкономразвития сообщали, что ЭКА будет осуществлять страхование, перестрахование и предоставление гарантий по договорам, обеспечивающим развитие экспорта. Оно также будет участвовать в выполнении программ частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам и предоставлять консультации экспортерам.
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