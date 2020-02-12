В Минцифры рассказали, на что потратят 25 млн евро от ЕС

Федоров напомнил, что на реализацию приложения Дія не потратили ни копейки из бюджета

Электронная Украина. Министр хочет ликвидировать лишние справки и автоматизировать госуслуги / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Международную техническую помощь на поддержку проектов цифровой трансформации потратят, в частности, на оптимизацию административных услуг и мобильное приложение "Дія".

Об этом в Telegram рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Минцифры получает 25 миллионов евро международной технической помощи на поддержку проектов цифровой трансформации... Мы делаем проекты мирового уровня и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпов и не снижать уровень", — написал он.

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Федоров рассказал, что эти средства потратят на:

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приложение "Дія" и портала "Дія";

оптимизацию административных услуг и их цифровизацию;

улучшение реестров и обеспечение качественного и защищенного обмена данными между ними;

развитие широкополосного и мобильного интернета, чтобы качественная связь была в каждом украинском селе, независимо от его размера и удаленности;

внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.

Глава ведомства также напомнил, что на реализацию приложении "Дія" не потратили "ни копейки" из бюджета. Теперь финансирование проекта взяли на себя международные донорские организации, поддерживающие Украину. Федоров уточнил, что в основном это проекты, деятельность которых сосредоточена на борьбе с коррупцией. Ранее сообщалось, что Кабинет министров подписал с представителями Европейского Союза новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. Она предусматривает выделение Украине 25 миллионов евро.

Между тем, приложение "Дія", через которое можно получить водительские права в электронном виде, становится все более популярным. Его загрузили более миллиона украинцев за четыре дня с момента запуска.

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