Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

В Минэкономики отменили десятки тысяч санкций для импортеров и экспортеров

4 февраля, 12:38

Санкции традиционно были инструментом влияния на бизнес

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

В Минэкономики, которое обещает дешевые кредиты для аграриев, отказались от более 27 тысяч санкций. Ранее ограничения применяли к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйствования. Об этом сообщил развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Наконец отменено действие более 27 тысяч санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранных субъектов хозяйственной деятельности. На рынке знают, что это была коррупционная составляющая. И мы ее наконец уничтожили. Несмотря на серьезное сопротивление", – пишет Милованов.

По словам министра, санкции ВЭД традиционно были инструментом влияния на бизнес и усложняли жизнь предпринимателям.

Реклама

"С началом валютной либерализации, после того как проголосовали закон про валюту, санкции должны были быть отменены. Но имела место "юридическая несогласованность", от которой страдали экспортеры. Мы отменили даже "старые" санкции, то есть отмена получила обратное действие. Это и есть наша миссия – упрощать жизнь бизнесу, а не усложнять его", – резюмирует министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Минэкономики разъяснило причины падения промышленного производства в Украине, которое в декабре обвалилось на 7,7%.

В тренде
Доступные кредиты: экономист объяснил главную проблему в Украине

Также мы рассказывали о том, что Милованов назвал семь экономических побед Украины за последнее время.

Помимо этого, в Минэкономики активно занимаются программой поддержки инвесторов, которая с легкой руки президента Владимира Зеленского получила название "Инвестиционная няня".

Напомним, ранее Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

экспорт импорт санкции Минэкономики Тимофей Милованов внешнеэкономическая деятельность

Источник: Экономическая правда

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в Кабмине
Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в КабминеЭкономика
Продать собаку и оплатить коммуналку:
Продать собаку и оплатить коммуналку: "Слуга народа" дал совет пенсионеркеПолитика
Пенсионный возраст придется повышать: эксперт о том, что ждет украинцев
Пенсионный возраст придется повышать: эксперт о том, что ждет украинцевЭкономика
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в Украине
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в УкраинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...