В Минэкономики отменили десятки тысяч санкций для импортеров и экспортеров

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

В Минэкономики, которое обещает дешевые кредиты для аграриев, отказались от более 27 тысяч санкций. Ранее ограничения применяли к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйствования. Об этом сообщил развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Наконец отменено действие более 27 тысяч санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранных субъектов хозяйственной деятельности. На рынке знают, что это была коррупционная составляющая. И мы ее наконец уничтожили. Несмотря на серьезное сопротивление", – пишет Милованов.

По словам министра, санкции ВЭД традиционно были инструментом влияния на бизнес и усложняли жизнь предпринимателям.

Реклама

"С началом валютной либерализации, после того как проголосовали закон про валюту, санкции должны были быть отменены. Но имела место "юридическая несогласованность", от которой страдали экспортеры. Мы отменили даже "старые" санкции, то есть отмена получила обратное действие. Это и есть наша миссия – упрощать жизнь бизнесу, а не усложнять его", – резюмирует министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Минэкономики разъяснило причины падения промышленного производства в Украине, которое в декабре обвалилось на 7,7%.

В тренде Доступные кредиты: экономист объяснил главную проблему в Украине

Также мы рассказывали о том, что Милованов назвал семь экономических побед Украины за последнее время.

Помимо этого, в Минэкономики активно занимаются программой поддержки инвесторов, которая с легкой руки президента Владимира Зеленского получила название "Инвестиционная няня".

Напомним, ранее Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама