В Минэкономики озвучили главные задачи на 2020 год

Министр экономики Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое ранее назвало 5 своих достижений за 2019 год, обнародовало планы по приоритетным направлениям работы на 2020.

Так в пресс-службе ведомства назвали 5 ключевых направлений.

Приватизация 5 крупных и 300 малых госпредприятий;

Обновление стратегии развития оборонно-промышленного комплекса страны. Чтобы реформа начала работать, необходимо принять 34 законопроекта по мировым стандартам;

Запуск закона "Об обращении сельскохозяйственных земель", создание Фонда гарантирования фермерских кредитов объемом 4,4 миллиарда гривен в 2020 году;

Проведение переговоров по обновлению соглашения об ассоциации с Евросоюзом, чтобы увеличить возможности и улучшить условия для наших экспортеров;

Запуск закона "О труде" и новой редакции закона "О занятости населения".

"Эти направления являются основой наших совместных со всем правительством действий для реальных изменений", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что на 2020 год Правительство запланировало масштабные изменения в 4 направлениях:

Большая стройка (инфраструктура: дороги, опорные школы, детсады, центры медицинской экстренной помощи, термомодернизация домов);

Земельная реформа;

Медицинская реформа 1 апреля;

Доступное кредитование: для фермеров, предпринимателей, для создания собственного дела.

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует пересмотреть макроэкономический прогноз раньше срока – в начале 2020 года.

Как сообщалось, ранее Всемирный банк повысил оценку роста экономики Украины на 2020 год до 3,7% с примерно 3% ранее.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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