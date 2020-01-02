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В Минэкономики озвучили главные задачи на 2020 год

2 января, 12:49

Ведомство планирует запустить масштабную приватизацию и открыть рынок земли

Министр экономики Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Министр экономики Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое ранее назвало 5 своих достижений за 2019 год, обнародовало планы по приоритетным направлениям работы на 2020.

Так в пресс-службе ведомства назвали 5 ключевых направлений.

  • Приватизация 5 крупных и 300 малых госпредприятий;
  • Обновление стратегии развития оборонно-промышленного комплекса страны. Чтобы реформа начала работать, необходимо принять 34 законопроекта по мировым стандартам;
  • Запуск закона "Об обращении сельскохозяйственных земель", создание Фонда гарантирования фермерских кредитов объемом 4,4 миллиарда гривен в 2020 году;
  • Проведение переговоров по обновлению соглашения об ассоциации с Евросоюзом, чтобы увеличить возможности и улучшить условия для наших экспортеров;
  • Запуск закона "О труде" и новой редакции закона "О занятости населения".

"Эти направления являются основой наших совместных со всем правительством действий для реальных изменений", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что на 2020 год Правительство запланировало масштабные изменения в 4 направлениях:

  • Большая стройка (инфраструктура: дороги, опорные школы, детсады, центры медицинской экстренной помощи, термомодернизация домов);
  • Земельная реформа;
  • Медицинская реформа 1 апреля;
  • Доступное кредитование: для фермеров, предпринимателей, для создания собственного дела.

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Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует пересмотреть макроэкономический прогноз раньше срока – в начале 2020 года.

Как сообщалось, ранее Всемирный банк повысил оценку роста экономики Украины на 2020 год до 3,7% с примерно 3% ранее.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Украина Минэкономики земельная реформа Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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