В Минэкономики планируют ввести еще один вид регулирования цен: на кого его распространят

Под регулирование могут попасть те компании, которые уже получали замечания от Антимонопольного комитета

В Украине, где введено госрегулирование на цены в отношении некоторых продуктов питания и медикаментов, задумались о введении госрегулирования цен на товары компаний, которые нарушают законодательство о защите экономической конкуренции. Также контролю могут быть подвергнуты компании, которые получили предупреждение от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, опубликовав на сайте проект постановления.

"Этот порядок определяет механизм введения государственного регулирования цен на товары субъектов хозяйствования, которые нарушают требования законодательства о защите экономической конкуренции... устанавливая такие цены или иные условия приобретения или реализации товара, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке...", – прописано в проекте постановления.

Документ предусматривает, что вводить регулирование цен на общегосударственных товарных рынках имеет право Минэкономики, а на рынке лекарств и медицинских товаров – Министерство здравоохранения.

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Основанием для рассмотрения вопроса о введении госрегулирования цен на товары будут рекомендации органов АМКУ, а само регулирование будет осуществляться согласно закону Украины "О ценах и ценообразовании".

В нем сказано, что регулируемые цены должны быть экономически обоснованными (обеспечивать соответствие цены на товар расходам на его производство, продажу, прибыль от его продажи и включать инвестиционную составляющую).

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При этом срок действия введенных государством цен на товары компании не может превышать 120 дней. Контролировать соблюдение установленных цен будет Госпродпотребслужба.

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