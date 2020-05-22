В Минэкономики подняли вопрос пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Правительство планирует обновить Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время встречи с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

"В Украине введен адаптивный план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Важен постоянный обмен опытом с другими странами по борьбе с коронавирусом, экономическому оздоровлению после COVID-19, поддержке бизнеса, сохранению и созданию новых рабочих мест. Вместе с тем, несмотря на меры против пандемии, мы прилагаем все усилия для обеспечения бесперебойного экспорта с/х продукции на внешние рынки и обеспечения продовольственной безопасности", – отметил Петрашко.

Министр отметил, что Европейский Союз остается основным торговым партнером Украины. В 2019 году по сравнению с 2018 годом, товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 5,5% и составил 45,7 млрд долл., из которых экспорт составил 20,8 млрд долл. Крупнейшими потребителями украинской продукции стали Польша, Италия, Германия, Нидерланды и Венгрия.

Реклама

"Мы надеемся начать обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот вопрос особенно актуален из-за непростой ситуации в международной торговле. Также приоритетным вопросом для нас является устранение технических барьеров в торговле с ЕС, мы готовы к заключению Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции", – подчеркнул Игорь Петрашко.

В тренде Курс доллара практически замер после резкого роста

Стороны также обсудили вопросы государственных закупок, которые могут существенно повлиять на рост украинского производства. Министр отметил, что сейчас Минэкономики работает над проектом регламента, правила которого не будут противоречить международным обязательствам в сфере закупок, а, наоборот, поддержат локализованное производство в условиях мирового экономического кризиса.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС. По его словам, сейчас очень удачный момент для этого, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители.

Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама