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В Минэкономики рассказали, будет ли в Украине дефицит хлеба

12 апреля, 17:40

Татьяна Очеретяна

Также министр экономики объяснил последний рост цен на продукты

Внутренний продовольственный рынок Украины наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация стабильная и контролируемая. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"До того, как начнет поступать зерно с нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы – в два раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", – заявил министр Игорь Петрашко.

Также указано, что три недели назад был рост цен по определенным товарным позициям, его удалось остановить. В Министерстве объяснили, что последнее повышение цен носит сезонный характер.

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"Каждый год перед Пасхой происходит рост цен на отдельные продукты. Но непредсказуемых скачков не было и не будет. Второе – это девальвация гривны. Третья причина – это спекулятивный элемент, над преодолением которого в Министерстве уже работают ", – прокомментировали в Министерстве.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2019 году Украина собрала рекордный урожай, однако в 2020-м ситуация изменится в худшую сторону.

Кроме того, в Украине запретили экспорт гречки до 1 июля и планируют нарастить ее производство.

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