В Минэкономики рассказали, почему проседает промышленность

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Минэкономики разъяснило причины падения промышленного производства в Украине, которое в декабре обвалилось на 7,7%.

Спад промпроизводства в Украине связан с модернизацией крупных предприятий, сокращением спроса на энергоресурсы и негативной внешней конъюнктурой для черных металлов, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Понимая, что обострение конкурентной борьбы и переход на новые технологии требуют технологического перевооружения, в прошлом году основная часть крупных промышленных предприятий проводили модернизацию, что негативно сказалось на текущей их производственной деятельности, но создало условия для возобновления производства конкурентоспособной продукции и занятия новых сегментов внешних и внутренних рынков в перспективе. Именно модернизация и временные остановки промышленных мощностей были одной из причин негативной промышленной динамики в 2019 году", – написал он в Facebook.

Помимо этого, он отметил, что наиболее негативное влияние вызвали другие факторы, которые действовали в течение последних 7 месяцев и усилились в декабре 2019 года.

"В декабре наибольшее падение произошло в поставке электроэнергии, газа и пара (падение на 15,7%) ввиду сокращения спроса на энергоресурсы в результате теплых погодных условий и падения производства в отраслях, которые являются основными потребителями энергии (металлургия, добывающая и пищевая промышленность). Соответственно падение произошло в добыче угля (на 17,3%) из-за уменьшения спроса как со стороны тепловых электростанций, так и металлургических предприятий", – рассказал министр.

По словам Милованова, негативное влияние на динамику перерабатывающей промышленности в декабре и по году в целом испытали металлургическое производство – уменьшение на 10% в декабре и машиностроение – на 14,5%.

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Милованов отметил, что промышленная деятельность металлургического производства и машиностроения проходила преимущественно под влиянием нескольких факторов.

В первую очередь, спад случился из-за негативной внешней конъюнктуры для черных металлов (по данным Всемирного банка, в декабре 2019 года средние цены на базовые металлы снизились на 2,4%), а также протекционистских мер со стороны США, за которыми следовали количественные ограничения ЕС, Египта, которые дополнительно негативно повлияли на производство и экспорт продукции украинской металлургии как в эти страны, так и на другие рынки из-за обострения конкуренции между поставщиками металлургической продукции.

Кроме того, по словам Милованова, металлургическое производство и машиностроение ощущали длительное воздействие и других негативных факторов.

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"Торговые ограничения со стороны Российской Федерации на продукцию машиностроения украинского происхождения, введенные РФ транспортные ограничения (порты Азовского моря), увеличили нагрузку на железную дорогу, которая и так имеет "узкие места". Недостаточные объемы и высокая стоимость кредитования, жесткая монетарная политика Национального банка, а также существенная ревальвация гривни – все это ослабило позиции украинских экспортеров и усилило конкурентоспособность импорта на внутреннем рынке", – написал он.

Также Милованов отметил, что в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий падение на 2,4% произошло за счет получения меньшего урожая сахарной свеклы, фруктов и овощей, а также увеличения конкуренции со стороны импортной молочной продукции, в том числе в результате действия ряда вышеупомянутых негативных факторов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Минэкономики готовится подписать с отраслью меморандум, в котором будет говориться о стратегии и планах действий по защите и развитию промышленности.

План развития экономики есть у всех европейских государств, кроме Украины. "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия и как она повлияет на жизнь граждан.

Напомним, ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии сайту "Сегодня" высказывал мнение, что остановить деиндустриализацию Украины поможет именно проработка взвешенной промышленной политики. Кроме того, крайне важным остается приток иностранных инвестиций.

Финансист Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ", считает, что ситуация в промышленности в настоящее время уже не оказывает определяющего влияния на всю экономику.

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