В Минэкономразвития похвастались успехами малой приватизации

На площадке ProZorro.Продажи состоялись уже 95 успешных аукционов, и в министерстве рассказали, сколько заработала Украина

Малая приватизация успешно стартовала в Украине – состоялось уже 95 успешных аукционов, на которых государство заработало более124 млн грн. Такие данные обнародовала пресс-служба Минэкономразвития.

"ProZorro.Продажи продолжают развивать свой феерический старт и уже заработали для государства более 124 млн грн на 95 успешных аукционах по малой приватизации", – говорится в сообщении министерства в Twitter.

По данным министерства, всего объявлено 556 аукционов, а в системе зарегистрировано 977 объектов малой приватизации суммарной начальной стоимостью более 556 млн грн.

Напомним, в Украине 24 июля на платформе ProZorro стартовало размещение к продаже объектов малой приватизации, которые не являются стратегическими для украинской экономики. Речь идет о продаже объектов государственной или коммунальной собственности, более 50% уставного капитала которых принадлежат государству. При этом стоимость активов не должна превышать 250 млн грн.

Как известно, приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 году в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работали.

На 2018 год в госбюджете запланировали доход в размере 22,5 млрд грн. Позже и.о. председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил о снижении ожиданий от продажи госпредприятий до 21,3 млрд грн. Но, в Министерстве финансов к таким цифрам отнеслись скептически. Экс-министр финансов Александр Данилюк заявлял, что столько поступлений от приватизации получить не удастся.

Более подробно о том, чего ожидать от приватизации в 2018 году, читайте в материале сайта "Сегодня": Приватизация в Украине: миллиардные доходы или дыра в бюджете.