В Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил Еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича, что транзиту российского газа в Европу через Украину до момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" ничто не угрожает, сообщил "Интерфаксу" вечером в субботу представитель Минэнерго.

Новак и Шефчович по телефону обсуждали вопрос о ситуации с поставками газа на Украину и в Европу после решения Стокгольмского арбитражного суда.

В ходе разговора еврокомиссар по энергетике передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража.

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Глава российского Минэнерго со своей стороны заверил, что "транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надёжным, как и в прошлом", передает представитель российского ведомства.

"До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", – добавил он.

Собеседники подтвердили готовность поддерживать тесный контакт.

Накануне в "Нафтогазе" рассказали, как будут "выбивать" из "Газпрома" 2,56 млрд долларов компенсации.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил НАК "Нафтогаз Украины" и министерствам страны добиваться ареста активов российского "Газпрома" в случае, если тот откажется выплачивать средства, присужденные в пользу НАК Стокгольмским арбитражем.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ, Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.

О том, чем может закончится новый спор Украины и России читайте в материале "Сегодня" Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше.