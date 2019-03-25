Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Минфине озвучили зарплату глав Налоговой и Таможенной служб

Сегодня, 14:27

Основные этапы конкурсов на руководителей служб должны пройти 16 и 23 апреля

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.
В Минфине озвучили зарплату глав Налоговой и Таможенной служб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9d/6f5/5c6d9d6f56855.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9d/6f5/5c6d9d6f56855.jpg Экономика Основные этапы конкурсов на руководителей служб должны пройти 16 и 23 апреля

Реальная зарплата глав Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) служб составит около 60-70 тыс. гривен, включая оклад в 24 тыс. гривен. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов.

"Будущие главы этих ведомств должны будут в месячный срок после избрания представить Кабинету министров и Министерству финансов, а также международным партнерам план действий по развитию служб", – заявил источник в Минфине.

По его словам, основные этапы конкуров на глав новосозданных служб пройдут 16 и 23 апреля, а полноценно ГНС и ГТС должны заработать с 1 июня.

Согласно процедуре, после объявления результатов конкурса Комиссия высшего корпуса госслужбы рекомендует руководителей служб Кабинету министров. После утверждения глава Службы регистрирует юрлицо, и начинается процедура ликвидации Государственной фискальной службы (ГФС).

Собеседник добавил, что ликвидационная комиссия ГФС должна перевести как минимум 30% персонала в новосозданные службы, но Минфин планирует сразу 70%.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГНС и ГТС.

Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Участники этой группы направили 13 предложений по реформированию Службы.

6 марта Кабмин утвердил с доработкой положения о двух новых службах. Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, ГНС и ГТС будут созданы как два юрлица.

20 марта правительство объявило конкурсы на должности глав этих служб.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег зарплата, Минфин, ГФС, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба

Вы сейчас просматриваете новость " В Минфине озвучили зарплату глав Налоговой и Таможенной служб". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Киевлянам предлагают зарплаты под 40 тыс, но они не идут работать

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Гриценко рассказал, почему Ющенко уволил его из Минобороны

В полиции сказали, кем являются задержанные под Одессой "титушки"

Умер актер из фильма «Девчата»

6 привычек, которые программируют на бедность
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю

Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой