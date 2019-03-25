В Минфине озвучили зарплату глав Налоговой и Таможенной служб
Основные этапы конкурсов на руководителей служб должны пройти 16 и 23 апреля
Реальная зарплата глав Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) служб составит около 60-70 тыс. гривен, включая оклад в 24 тыс. гривен. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов.
"Будущие главы этих ведомств должны будут в месячный срок после избрания представить Кабинету министров и Министерству финансов, а также международным партнерам план действий по развитию служб", – заявил источник в Минфине.
По его словам, основные этапы конкуров на глав новосозданных служб пройдут 16 и 23 апреля, а полноценно ГНС и ГТС должны заработать с 1 июня.
Согласно процедуре, после объявления результатов конкурса Комиссия высшего корпуса госслужбы рекомендует руководителей служб Кабинету министров. После утверждения глава Службы регистрирует юрлицо, и начинается процедура ликвидации Государственной фискальной службы (ГФС).
Собеседник добавил, что ликвидационная комиссия ГФС должна перевести как минимум 30% персонала в новосозданные службы, но Минфин планирует сразу 70%.
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГНС и ГТС.
Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Участники этой группы направили 13 предложений по реформированию Службы.
6 марта Кабмин утвердил с доработкой положения о двух новых службах. Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, ГНС и ГТС будут созданы как два юрлица.
20 марта правительство объявило конкурсы на должности глав этих служб.
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