В Минфине объяснили, как остановить контрабанду в Украине

Принятие Верховной Радой закона об электронной акцизной марке позволит остановить незаконную поставку в Украину подакцизных товаров. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, в парламенте находится разработанный министерством и одобренный правительством законопроект об электронной акцизной мерке, внедрение которой позволит контролировать процесс от производства продукции до продажи в розничной сети.

"Этот законопроект нужно принять. Без этого системный контроль и отсутствие злоупотреблений невозможны. Потому просьба, прежде всего, к профильному комитету налоговому, рассмотреть. Не откладывать этот вопрос, вынести это в зал, и тогда совместными усилиями мы поборем это явление, и деньги будут уплачиваться в государственный бюджет", – подчеркнул Данилюк.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в мае 2017 года поручил Министерству финансов ускорить подготовку законопроекта об электронной акцизной марке, что позволит прекратить распространение контрафактной продукции.

Ранее в ГФС планировали, что автоматизированная система контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий "Электронная акцизная марка" заработает в Украине в 2017 году, но этого не произошло.

Напомним, ранее в Украине придумали дополнительный акциз на сигареты. Министерство финансов Украины предлагает ввести дополнительный коэффициент 1,4 от минимального акциза для табачных изделий в случае реализации их по цене ниже 1,65 от минимального акциза.