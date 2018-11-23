"Шансы есть": в Минфине объяснили, как приватизация даст в бюджет 17 миллиардов гривен

Вчера, 13:23

Маркарова рассказала, с чего начнут реализовывать заложенную депутатами многомиллиардную цифру


В принятом Верховной Радой государственном бюджете на 2019 год заложены 17 миллиардов гривен от доходов от приватизации предприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эту цифру выполнить вполне реально. Об этом она сказала на брифинге.

"Приватизация не является источником доходов и финансирования. Но в последние годы, действительно, внесенные в бюджет доходы от приватизации не реализовывались. Почему мы считаем, что цифра 17 млрд является реалистичной для 2019 года? В предыдущие годы мы проводили приватизацию по старым законам, которые не позволяли ... реализовывать госимущество по нормальным ценам. Они не давали возможности даже подготовить объекты (к продаже – Ред.)", – сказала она.

Маркарова напомнила, что в этом году был утвержден новый закон о приватизации, в котором есть ряд норм, которые нашли отклик у инвесторов.

"И сейчас первый объект, который будет, надеюсь, продан уже в этом году – это "Центрэнерго". Остальные объекты, по которым прошли отборы, будут проданы, скорее всего, уже в 2019 году. ... Поэтому мы считаем, что цифра в 17 млрд реальна. Есть стойкое ощущение, что в 2019 году у нас намного выше шансы выполнить цифру по приватизации", – подчеркнула министр финансов.

Напомним, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Еще вчера утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет. В итоге Рада приняла госбюджет-2019 сегодня в шесть утра.

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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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