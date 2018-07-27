В Минфине объяснили, зачем Украине налоговая конвенция MLI

В министерстве описали, какие возможности подписанное в Великобритании соглашение открывает перед Украиной

23 июля в ходе рабочего визита в Великобританию и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала Многостороннюю конвенцию о выполнении мер, касающихся соглашений о налогообложении для противодействия размыванию базы налогообложения и выведения прибыли – т.н. Многосторонняя конвенция MLI (Multilateral Instrument).

Многосторонняя конвенция MLI – это соглашение, присоединившись к которому, страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения.

Ранее в Минфине предупредили, что Евросоюз может внести Украину в список стран, которые ЕС считает офшорами, если Киев до конца года не ратифицирует соглашение MLI. После подписания соглашение должно быть ратифицировано украинским парламентом.

Это соглашение является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) по противодействию размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения.

Какие возможности соглашение открывает перед Украиной и как оно поможет в борьбе с уклонением от уплаты налогов и другими финансовыми преступлениями – объяснили в пресс-службе Минфина Украины.

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Зачем страны выполняют План действий BEPS? По расчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), бюджеты стран мира ежегодно теряют от 100 до 240 млрд долларов от размывания налоговой базы и вывода прибылей компаний из-под налогообложения за границу.

"Причина – "черные дыры" в международной системе налогообложения, позволяющие значительно снижать эффективную ставку налога или облагать налогом прибыль не в той стране, где имела место экономическая активность. Чтобы противодействовать этой проблеме, в 2015 году страны-члены ОЭСР разработали План действий BEPS – международные правила по налогообложению", – объяснили в Минфине.

План действий BEPS включает в себя 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия т.н. "агрессивному налоговому планированию", направленному на уклонение от уплаты налогов. Сейчас к этому Плану присоединились уже 116 стран, которые обеспечивают более 93% мирового ВВП.

Нужен ли План действий BEPS Украине? По данным НБУ, более трети от всех прямых иностранных инвестиций (ПИИ), поступивших в Украину по состоянию на конец 2017 года, происходит из стран с низким уровнем налогообложения.

При этом почти 100% ПИИ из Украины направлены в так называемые низконалоговые юрисдикции (Кипр, Британские Виргинские острова, Гернси).

"Таким образом, Украина теряет поступления в бюджет. Поэтому 1 января 2017 Украина присоединилась к Плану действий BEPS по борьбе с уклонением от налогообложения", – отметили в Минфине.

После присоединения к Плану действий BEPS, Украина обязалась выполнить минимальный стандарт Плана, включающий четыре шага:

совершенствование мер борьбы с налоговыми злоупотреблениями;

недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями;

рекомендации о документации по трансфертному ценообразованию и раскрытии информации по странам;

совершенствование процедуры взаимного согласования путем разрешения споров.

Что такое конвенция MLI и зачем она нужна? Вместе с тем, пересмотр конвенций по каждой страной отдельно, дальнейшее подписание протоколов и их ратификация в парламенте является очень сложным и длительным процессом, который может растянуться на многие годы.

Именно с целью, для того, чтобы была возможность более оперативного пересмотра международных конвенций, и был разработан 15-й шаг Плана действий BEPS – Многосторонняя конвенция MLI.

"Подписав и ратифицировав парламентом Конвенцию MLI, Украина получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения", – объяснили в Минфине.

Соглашения MLI позволит Украине уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета.

"Кроме того, соглашение MLI обеспечит более прозрачную налоговую среду, что приведет к улучшению инвестиционного климата, росту экономики и стимулированию международной торговли", – добавили в министерстве.

Когда соглашение MLI заработает в Украине? Сейчас Многосторонняя конвенция еще не вступила в силу по отношению к Украине. Необходимо время для ее ратификации и передачи документов о ратификации на хранение ОЭСР. Также соглашение заработает не раньше, чем через три месяца после даты подачи документов о ратификации.