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В Минфине отреагировали на нового главу НБУ: чего ждет Марченко

16 июля, 15:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Для Украины важна взвешенная монетарная политика, уверен министр

Министерство финансов Украины рассчитывает на продолжение сотрудничества с Национальным банком после избрания на должность главы НБУ Кирилла Шевченко. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает "Экономическая правда".

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"Мы ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики и продолжения конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Министерством финансов", – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что взвешенная монетарная и фискальная политики стали основой для макроэкономической стабильности Украины. По словам Марченко, это позволяет войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными показателями, чем во время предыдущих кризисов.

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"Я приветствую назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. Считаю, что представленная президентом Украины кандидатура является наиболее оптимальной и удачной", - резюмировал Марченко.

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Напомним, Предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ. 16 июля председателем Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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