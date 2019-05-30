В Минфине прокомментировали блокирование конкурса на главу Таможенной службы
Маркарова рассчитывает на справедливое решение апелляционного суда
Конкурс на руководителя Государственной таможенной службы (ГТС) заблокирован уже 43 дня. Об этом 30 мая сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.
"Ходатайство правительства о разблокировании конкурса было отклонено судом первой инстанции 25 апреля. Кабинет министров подал две апелляции, но их рассмотрения Киевским апелляционным административным судом придется ждать до 13 июня", – отмечает пресс-служба.
Минфин также призвал бизнес и общественность требовать ускорения рассмотрения дела по существу и разблокирования реформы Государственной фискальной службы (ГФС).
В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова написала в Facebook, что рассчитывает на справедливое решение апелляционного суда в ближайшее время и начало создания ГТС.
Напомним, в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на Налоговую и Таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.
Отбор на главу Налоговой выиграл Сергей Верланов, кандидатуру которого Кабмин одобрил 8 мая.
При этом конкурс на руководителя Таможни был приостановлен судом по иску народного депутата Андрея Антонищака. Позже в Окружной административный суд Киева поступил еще один иск по обжалованию объявления конкурса на должность главы ГТС. Кто его подал, не сообщалось.
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