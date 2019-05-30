В Минфине прокомментировали блокирование конкурса на главу Таможенной службы

Маркарова рассчитывает на справедливое решение апелляционного суда

Оксана Маркарова. Фото: Официальный сайт президента Украины

Конкурс на руководителя Государственной таможенной службы (ГТС) заблокирован уже 43 дня. Об этом 30 мая сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.

"Ходатайство правительства о разблокировании конкурса было отклонено судом первой инстанции 25 апреля. Кабинет министров подал две апелляции, но их рассмотрения Киевским апелляционным административным судом придется ждать до 13 июня", – отмечает пресс-служба.

Минфин также призвал бизнес и общественность требовать ускорения рассмотрения дела по существу и разблокирования реформы Государственной фискальной службы (ГФС).

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова написала в Facebook, что рассчитывает на справедливое решение апелляционного суда в ближайшее время и начало создания ГТС.

Напомним, в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на Налоговую и Таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.

Отбор на главу Налоговой выиграл Сергей Верланов, кандидатуру которого Кабмин одобрил 8 мая.

При этом конкурс на руководителя Таможни был приостановлен судом по иску народного депутата Андрея Антонищака. Позже в Окружной административный суд Киева поступил еще один иск по обжалованию объявления конкурса на должность главы ГТС. Кто его подал, не сообщалось.

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