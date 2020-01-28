Госдолг Украины заметно вырос: появились итоги года

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Государственный и гарантированный государством долг Украины, график выплат по которому в декабре обнародовал Нацбанк, за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долларов, или на 7,7%, до 84,36 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

При этом в гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд гривен, или на 7,8%, – до 1,998 трлн гривен.

Согласно приведенным данным, в декабре объем госдолга вырос на 1,9% в долларовом эквиваленте, на 0,4% – в гривневом эквиваленте.

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Как отметили в Минфине, колебание показателя долга обусловлено, в частности, укреплением гривни.

В начале 2020 года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украине, которая ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), в следующем году предстоит выплатить по государственному долгу 400 млрд гривен, из которых 170 млрд гривен, или порядка 4% ВВП, – по внешнему долгу.

Напомним, сайт "Сегодня" также сообщал о том, что в государственном бюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов). Из них: 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов.

Также мы рассказывали, что Украина одолжила больше миллиарда евро под рекордно низкие проценты. Премьер Гончарук заявил, что это поможет бюджету экономить два миллиона гривен ежедневно.

Как известно, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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