В Минфине рассказали, каким должно быть Нацбюро финбезопасности

В Раде зарегистрировано три альтернативных законопроекта об органе для расследования финансовых и экономических преступлений

И.о. министра финансов Оксана Маркарова настаивает на необходимости создания отдельного органа для расследования финансовых и экономических преступлений – т.н. Нацбюро финбезопасности (НБФБ).

Маркарова отметила, что Минфин готов присоединиться к работе над любым из трех зарегистрированных в Верховной Раде проектов закона о таком органе.

"По любому из законопроектов мы готовы присоединяться к работе максимально конструктивно. Надеюсь, согласуем с парламентом правильный вариант и примем его. Наименьшее, чего бы я хотела, – продолжать отстаивание каждым исключительно своей точки зрения, без результата", – рассказала глава Минфина.

По ее словам, вне зависимости от названия нового органа, он должен отвечать заявленным стандартам: быть аналитическим, хорошо обеспеченным, противодействовать неуплате налогов и другим "беловоротничковым" финансовым преступлениям.

Как сообщалось, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала законопроект №8157, который предусматривает подотчетность Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ) парламенту и президенту.

Затем группа народных депутатов внесла в Верховную Раду альтернативный законопроект №8157-1, где координирование работы нового правоохранительного органа возложена на Министерство финансов.

В апреле в Раде был также зарегистрирован второй альтернативный законопроект №8157-2 – доработанный проект закона о Финансовой полиции, поданный в 2016 году.

Первая попытка создать финансовую полицию была предпринята еще до Майдана, в 2012 году. Был разработан законопроект, который предусматривал создание финполиции на новых принципах, благодаря чему будет сведено до минимума общение добросовестных налогоплательщиков с проверяющими органами, сделан акцент на аналитической, а не карательной деятельности проверяющих – одним словом, были перечислены все те позитивы для бизнеса, о которых говорится и сейчас. Застопорилось все на вопросах подчинения финполиции: премьеру или президенту? В итоге до рассмотрения проекта так и не дошли.

В конце 2016 года о финансовой полиции вспомнили вновь. В марте 2016 года в Верховную Раду был подан проект закона "О финансовой полиции" (№4228), но он ни разу не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады.