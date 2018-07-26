В Минрегионе рассказали, насколько Украина готова к отопительному сезону

Вчера, 14:36

Подготовка жилищного фонда к холодам профинансирована более чем на 40%


Уровень технической готовности объектов жилищного сектора Украины к отопительному сезону 2018-2019 годов составляет 51,8%, школ – 52%, детских садов – 51,6%, больниц – около 50%. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк.

"За месяц после прошедшего селекторного совещания практически все области – в графике. Есть опасения в отношении подготовки к отопительному сезону по Смиле, Коцюбинскому и Шепетовке", – рассказал он в ходе селекторного совещания в Киеве 25 июля.

Кругляк также отметил, что из предусмотренных на подготовку жилищного фонда к отопительному сезону 1,936 млрд грн профинансировано 42,7%. "Эту цифру нужно увеличивать", – добавил замминистра.

Напомним, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун сообщил, что, согласно правительственному плану, к 1 ноября 2018 года в ПХГ Украины должно быть закачано 17 млрд куб. м газа

Отметим, Украина начала 2018 год с наибольшими за пять последних лет запасами газа в ПХГ – 14,7 млрд куб. м. В "Укртрансгазе" отмечали, что такие запасы газа позволили успешно пройти осенне-зимний период 2017/2018 годов, даже с учетом рекордных и длительных морозов в марте этого года.
ЖКХ, отопление, отопительный сезон, минрегион, осенне-зимний период, Кругляк

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Источник:

Интерфакс-Украина

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