В Минсоцполитики рассказали, когда в Украине появится электронный больничный

Введение электронных больничных позволит государству экономить от одного до трех миллиардов гривен в год

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Министерство социальной политики Украины рассчитывает перевести бумажные листки нетрудоспособности в электронную форму до апреля следующего года. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Олег Коваль по итогам заседания правления Фонда социального страхования.

"Мы рассчитываем на внедрение электронного больничного листка, который, в соответствии с постановлением Кабинета министров, планируется внедрить до апреля. На сейчас срок установлен: два месяца – январь и февраль, и я думаю, что в марте уже к чему-то придем", - сообщил Коваль.

Он также подчеркнул, что реализация этих планов позволит государству экономить от одного до трех миллиардов гривен в год.

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Как сообщали новости "Сегодня", украинская власть продолжает внедрение проекта "Государство в смартфоне" и пытается отменить многие справки, а госуслуги занести в онлайн. Так, например, Минздрав хочет отменить часть справок. Лишние справки и отчеты тормозят работу системы здравоохранения, уверены в ведомстве.

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В 2019 году в Украине начнут переводить бумажные листки нетрудоспособности в электронные. Никаких бланков, печатей и походов к чиновникам. Получить листок нетрудоспособности станет проще, а возможностей для коррупции будет меньше.

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