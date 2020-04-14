Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Минсоцполитики напомнили, кто получит тысячу во время карантина

14 апреля, 19:17

Виктория Подолянец

Выплаты начнутся через пять дней

Единовременное пособие в сумме 1 тыс. гривен в течение пяти дней получат те, чья пенсия меньше 5 тыс. гривен, и другие лица. Об этом напомнили в Министерстве социальной политики, сообщили УНН.

"Минсоцполитики дает разъяснения, кто получит одноразовую денежную помощь в сумме 1000 гривен. Постановлением Кабмина предусмотрена выплата единовременного пособия в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 в сумме 1000 гривен отдельным категориям населения: пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий , целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям не превышает 5000 гривен по состоянию на 1 апреля 2020 года", – говорится в сообщении.

Одноразовую денежную помощь получат лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, кроме тех, кто уже получает дополнительные выплаты, получатели социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и неработающие лица пенсионного возраста, не получающие пенсию.

Реклама

"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 млн людей", – отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

В тренде
Доллар в Украине развернуло к росту: курс НБУ

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине планируют создать Фонд борьбы с коронавирусом. Объем этого фонда составит 64,7 млрд гривен.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

правительство пенсии пенсионеры госбюджет карантин выплаты бюджет-2020

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеПолитика
Экономики ЕС рекордно страдают от коронавируса: появились первые данные
Экономики ЕС рекордно страдают от коронавируса: появились первые данныеЭкономика
Эксперт рассказал, какой запас прочности у экономики и что поможет выйти из кризиса
Эксперт рассказал, какой запас прочности у экономики и что поможет выйти из кризисаЭкономика
Когда дадут первую
Когда дадут первую "карантинную" тысячу: названы срокиЭкономика
Пенсионный фонд рассказал о выплате помощи на карантине: подробности
Пенсионный фонд рассказал о выплате помощи на карантине: подробностиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...