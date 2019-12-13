В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии

Данные показывают, что за два месяца этого года за субсидией обратились на 60% меньше граждан, чем за этот же период в прошлом году

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В ноябре субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3 млн граждан, а льготы получили около 2 млн граждан. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"За ноябрь была начислена и перечислена субсидия около 3 млн домохозяйств в Украине", – сказал он, отметив, что льготы были предоставлены около 2 млн граждан.

Музыченко также отметил, что данные показывают, что за два месяца этого года за субсидией обратились на 60% меньше граждан, чем за этот же период в прошлом году.

"Средний размер льгот в ноябре – около 800 гривен на 1 человека, по субсидиям – больше 1200 гривен на одно домохозяйство. Больше случаев субсидий, потому что размер больше. Для получателей льгот небольшая скидка – 20-25%", - сказал он.

Реклама

Ранее глава Министерства финансов Оксана Маркарова сообщила, что Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел достаточно средств для поддержки всех субсидиантов на отопительный сезон.

Напомним, 4 декабря правительство приняло решение о выделении Пенсионному фонду дополнительных 283 млн грн на выплату монетизированных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел 47,6 млрд грн на выплату субсидий, тогда как в государственном бюджете на 2019 год заложено 55,1 млрд грн на эти цели.

Новости "Сегодня" писали, что ранее Минсоцполитики предупредило украинцев о неточных платежках в связи с тем, что они будут без учета льгот и субсидий.

Подробнее о субсидиях смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама