Українська
$ 27,32
32,6
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Минсоцполитики объяснили, что будет с деньгами, полученными одинокими матерями на карантине

20 августа, 15:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Некоторые семьи не имели права на продление пособий, но ведомство вышло из ситуации

Украинский Кабмин будет и впредь принимать меры по соцзащите малообеспеченных семей в период карантина. Поэтому деньги, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерями на карантине, останутся в семьях. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Реклама

В министерстве напомнили, что правительство приняло постановление "Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи" от 08.04.2020 № 264, в котором предусмотрено, что назначение, перерасчет и выплаты различных видов государственной социальной помощи осуществляются без необходимости личного обращения в органы социальной защиты населения.

Но в случаях, если лицо обращается в органы соцзащиты населения с заявлением и необходимыми документами, производится перерасчет размера выплаченных соцпособий.

А 22 июля Кабмин принял постановление "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи" № 632, которое предусматривает, что с 1 июля помощь на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям предоставляется на равных условиях с учетом имущественного положения семьи и факта занятости трудоспособных членов семьи.

После перерасчета размеров помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям и подачи заявителями подтверждающих документов оказалось, что некоторые семьи не имели права на продление пособий.

В тренде
Аренду квартир без риелторов хотят запретить: эксперт нашел "лазейку" в законопроекте
Реклама

Но, чтобы урегулировать вопроса обеспечения семей господдержкой в ​​период карантина, Минсоцполитики подготовлен проект нормативно-правового акта, которым будет установлено, что средства, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерям в период карантина, останутся в семьях, говорится в сообщении.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что Кабмин принял постановление об увеличении размера помощи малообеспеченным семьям с детьми.

"Будет увеличен уровень обеспечения для детей – не 115% прожиточного минимума, как раньше, а 130% на каждого ребенка. На 20% будет увеличена помощь малообеспеченным семьям, где есть хотя бы двое детей. Чем больше детей – тем больше помощь", – рассказала Лазебная.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети семья малообеспеченные соцпомощь Кабинет министров Министерство социальной политики

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годЭкономика
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусов
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусовЭкономика
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшились
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшилисьЭкономика
Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг лучших HR-директоров Украины
Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг лучших HR-директоров УкраиныЭкономика
Цена на газ могла быть завышена: АМКУ открыл дело против
Цена на газ могла быть завышена: АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"ЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять