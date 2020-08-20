В Минсоцполитики объяснили, что будет с деньгами, полученными одинокими матерями на карантине

Некоторые семьи не имели права на продление пособий, но ведомство вышло из ситуации

Украинский Кабмин будет и впредь принимать меры по соцзащите малообеспеченных семей в период карантина. Поэтому деньги, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерями на карантине, останутся в семьях. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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В министерстве напомнили, что правительство приняло постановление "Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи" от 08.04.2020 № 264, в котором предусмотрено, что назначение, перерасчет и выплаты различных видов государственной социальной помощи осуществляются без необходимости личного обращения в органы социальной защиты населения.

Но в случаях, если лицо обращается в органы соцзащиты населения с заявлением и необходимыми документами, производится перерасчет размера выплаченных соцпособий.

А 22 июля Кабмин принял постановление "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи" № 632, которое предусматривает, что с 1 июля помощь на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям предоставляется на равных условиях с учетом имущественного положения семьи и факта занятости трудоспособных членов семьи.

После перерасчета размеров помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям и подачи заявителями подтверждающих документов оказалось, что некоторые семьи не имели права на продление пособий.

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Но, чтобы урегулировать вопроса обеспечения семей господдержкой в ​​период карантина, Минсоцполитики подготовлен проект нормативно-правового акта, которым будет установлено, что средства, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерям в период карантина, останутся в семьях, говорится в сообщении.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что Кабмин принял постановление об увеличении размера помощи малообеспеченным семьям с детьми.

"Будет увеличен уровень обеспечения для детей – не 115% прожиточного минимума, как раньше, а 130% на каждого ребенка. На 20% будет увеличена помощь малообеспеченным семьям, где есть хотя бы двое детей. Чем больше детей – тем больше помощь", – рассказала Лазебная.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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