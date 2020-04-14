В Минсоцполитики "рассекретили" зарплату Лазебной за март

Глава ведомства получила немного больше, чем ее заместители

Начисленная заработная плата министра социальной политики Марины Лазебнойза март 2020 года превысила 55 тыс. гривен. Об этом сообщили в Министерстве соцполитики в ответ на официальный запрос, передают "Украинские новости".

В частности, сумма , начисленная Лазебной в марте, составила 55 193 гривен. Из нее должностной оклад – 45 994 гривни. Еще 9 198 гривен составила надбавка за работу с секретными документами. "На руки" Лазебная после уплаты налогов и сборов получила 44 430 гривен.

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При этом зарплаты заместителей министров в марте колебались в диапазоне 16-51 тыс. гривен, а государственному секретарю министерства Елене Богачовой (уволена 27 марта) начислили 316 159 гривен. Зарплата первого заместителя министра Евгения Котика (назначен 23 марта) составила 16 098 гривен, замов Бориса Лебедцова (назначен 4 марта) – 43 694 гривны, Виталия Музыченко – 51 136 гривен.

Напомним, средняя зарплата в Украине составила 10 847 грн в феврале 2020 года, по данным официальной статистики. Наибольшие зарплаты украинцам предлагают в страховой и финансовой сфере – в среднем 21 606 грн в месяц. Более свежие данные пока официально не опубликованы.

Кроме того, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о жестком ограничении зарплаты чиновников. По его словам, уже с 1 апреля их зарплата не превышает 47 тыс. гривен:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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