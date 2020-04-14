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В Минсоцполитики "рассекретили" зарплату Лазебной за март

14 апреля, 11:49

Ксения Капустинская

Глава ведомства получила немного больше, чем ее заместители

Начисленная заработная плата министра социальной политики Марины Лазебнойза март 2020 года превысила 55 тыс. гривен. Об этом сообщили в Министерстве соцполитики в ответ на официальный запрос, передают "Украинские новости".

В частности, сумма , начисленная Лазебной в марте, составила 55 193 гривен. Из нее должностной оклад – 45 994 гривни. Еще 9 198 гривен составила надбавка за работу с секретными документами. "На руки" Лазебная после уплаты налогов и сборов получила 44 430 гривен.

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При этом зарплаты заместителей министров в марте колебались в диапазоне 16-51 тыс. гривен, а государственному секретарю министерства Елене Богачовой (уволена 27 марта) начислили 316 159 гривен. Зарплата первого заместителя министра Евгения Котика (назначен 23 марта) составила 16 098 гривен, замов Бориса Лебедцова (назначен 4 марта) – 43 694 гривны, Виталия Музыченко – 51 136 гривен.

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Напомним, средняя зарплата в Украине составила 10 847 грн в феврале 2020 года, по данным официальной статистики. Наибольшие зарплаты украинцам предлагают в страховой и финансовой сфере – в среднем 21 606 грн в месяц. Более свежие данные пока официально не опубликованы.

Кроме того, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о жестком ограничении зарплаты чиновников. По его словам, уже с 1 апреля их зарплата не превышает 47 тыс. гривен:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты Министерство социальной политики Марина Лазебная

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