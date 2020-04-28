В Минсоцполитики рассказали, сколько повышенных пенсий выплатят в мае

В мае повышенные пенсии получат 8,4 млн пенсионеров. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
"В сложных условиях карантина правительство выполняет свои обязательства и усиливает программы социальной защиты населения, в том числе обеспечивает рост пенсий", – сказала Лазебная.
Она напомнила, что в мае 8,4 млн пенсионеров получат пенсии, проиндексированные на 11%. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.
Министр отметила, что размер пенсии возрастет в среднем на 260 грн.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что соответствующие повышения предусмотрены постановлением Кабмина от 1 апреля 2020 № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году".
Средства на выплату повышенных пенсий предусмотрены в принятых 13 апреля 2020 изменениях в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Также мы сообщали о том, что пенсионерам в Украине начали выплачивать "карантинную тысячу".
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