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В Минсоцполитики сделали важное заявление о субсидиях: детали

16 марта, 15:51

Виктория Подолянец

В министерстве рассказали о взаимосвязи задолженности и предоставления субсидии в новом сезоне

Наличие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не повлияет на получение льгот и субсидий. Такое заявление сделал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения назначенных субсидий в течение срока их получения, то есть до завершения текущего отопительного периода", – сказал Музыченко.

По его словам, важно, чтобы в мае этого года у получателей льгот и субсидий отсутствовала просроченная более двух месяцев задолженность, сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен).

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2020 году на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг правительство направит больше, чем в прошлом году – 47,6 млрд гривен.

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Более того, в 2019 году Минсоцполитики упростило условия получения субсидий для некоторых категорий населения, и в декабре 2019 года средний размер субсидии составил около 1200 гривен.

Напомним, сайт "Сегодня" разбирался в монетизации льгот и субсидий, чтобы выяснить, как платить за коммуналку.

Больше о программе монетизации субсидий и льгот узнавайте из сюжета:

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Источник: Сегодня

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